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Fatih Terim ile Yusuf Günay "Fatih'e ceza verin de kurtulalım" iddiaları sonrası ilk kez karşılaştılar! O anlar çok konuşuldu...

02.03.2023 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz sezona Fatih Terim ile başlayan Galatasaray'da deneyimli çalıştırıcıyla yollar ayrılmış ve yerine Domenec Torrent getirilmişti. TFF'nin eski yöneticisi Selim Soydan, Galatasaray'da geçmiş dönemden bazı yöneticilerin TFF'ye gelerek Fatih Terim'in cezası hakkında konuştuğunu açıklanırken bu isimlerden birinin de Yusuf Günay olduğu öne sürülmüştü. İkili bu iddialar sonrası Omuz Omuza programı kapsamında bir araya gelirken, Terim'in Günay'a karşı olan soğuk tavırları dikkat çekti.

Fatih Terim ile Yusuf Günay "Fatih'e ceza verin de kurtulalım" iddiaları sonrası ilk kez karşılaştılar! O anlar çok konuşuldu...

Galatasaray'ın efsane isimlerinden Fatih Terim için geçtiğimiz aylarda gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atılmış, Mustafa Cengiz yönetiminde yer alan Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay çokça konuşulmuştu.

TFF'nin eski yöneticisi Selim Soydan, hem Mustafa Cengiz hem de Burak Elmas başkanlığı döneminde Galatasaray'da görev yapan Fatih Terim hakkında çok konuşulacak ifadeler kullanırken, sarı-kırmızılı 3 yöneticinin federasyona savunma için gittiğini ancak "Fatih'e ceza verin de kurtulalım." dediğini iddia etmişti. Selim Soydan daha sonrasında ise "Ben TFF'de görevli değildim o zaman ama bunların kim olduğunu öğrendim, söylemem ayıp olur. Fatih Terim de bunu biliyor ama susuyor." demişti.

"YUSUF GÜNAY, ALİ DÜRÜST, ABDURRAHİM ALBAYRAK..."

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Spor yorumcusu Erman Toroğlu ise Selim Soydan'ın sözleri sonrasında merak edilen o isimleri açıklarken, "Bunu araştırdım ve karşıma 3 tane isim çıktı. Ya bunlardan biri ya da 3'ü. Yusuf Günay, Ali Dürüst, Abdurrahim Albayrak..." demişti.

TERİM, GÜNAY'I ES GEÇTİ

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Yaşanan bu olayın ardından Fatih Terim ile Yusuf Günay 'Omuz Omuza' programı kapsamında aynı ortamda bir araya geldi. Canlı yayın öncesi organizasyonun yapılacağı adrese gelen Terim'in Başkan Dursun Özbek, Şenol Güneş, Murat Sancak ve Süleyman Hurma ile sıcak görüntüler verip tokalaştığı görülürken, Yusuf Günay ile pek konuşmaması dikkatlerden kaçmadı.

"BU İŞTE BEN YOKUM"

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Öte yandan Toroğlu, yaşanan olaylar sonrasında Yusuf Günay'ın kendisini aradığını ve "Bu işte ben yokum" dediğini aktardı. Kendisinin "Niye senin adın geçiyor" diye sorduğunu ifade eden Toroğlu, Günay'ın "Bir gazeteci bana taktı. Aleyhime yazılar yayınlıyor" dediğini söyledi. Toroğlu, gazetecinin adını bildiğini ama söylemeyeceğini kaydetti.

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