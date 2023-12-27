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Fatih Terim'in 2015 yılında Yunanistan Milli Marşıyla ilgili söylediği sözler yeniden gündemde!

27.12.2023 08:05 | Son Güncelleme:
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Yunanistan Ligi ekiplerinden Panathinaikos, teknik direktörlük görevine Fatih Terim'i getirdi. Bu hamle sonrası Fatih Terim'in 2015 yılında söylediği sözler gündeme geldi.

Fatih Terim'in Yunanistan ekibi Panathinaikos'a transfer olmasının ardından birçok detay ortaya çıktı. Tecrübeli çalıştırıcının 2015 yılında Yunanistan Milli Marşıyla ilgili açıklaması yeniden gündem oldu.

MİLLİ MARŞ ISLIKLANMIŞTI

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2015 yılında Türkiye ile Yunanistan arasında oynanan maçta teknik direktör olarak milli takımımızın başında yer alan Fatih Terim, maç sonrasında açıklamalarda bulunmuştu. Karşılaşmanın başında Yunanistan Milli Marşını ıslıklayan taraftarlarımıza tepki gösteren Fatih Terim'in sözleri büyük beğeni toplamıştı.

YENİDEN GÜNDEME GELDİ!

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Panathinaikos'a imza atmasının ardından Fatih Terim'in 2015 yılında söylediği o sözler yeniden gündem oldu.

"Kendimize olmasını istemediğimiz şeyleri başkasına yapmayalım. Yunanistan marşında bu ıslık nereden çıktı?"

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Fatih Terim Panathinaikos Yunanistan milli marş ligi 10 ekipleri
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