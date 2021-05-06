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Fatih Terim’in 34. Beşiktaş derbisi

06.05.2021 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılıların başında Beşiktaş ile bugüne kadar 33 kez karşılaştı ve sahadan 12 defa galip ayrıldı. Terim’in öğrencileri 8 mağlubiyet alırken, 13 kez de berabere kaldı.

Fatih Terim’in 34. Beşiktaş derbisi

Süper Lig’de cumartesi günü sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak Galatasaray’da, teknik direktör Fatih Terim’in bu derbilerde galibiyet sayılarında üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-kırmızılılar, Fatih Terim yönetiminde daha önce siyah-beyazlılar ile lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve TSYD Kupası'nda toplam 33 kez karşılaştı. Terim’in öğrencileri 12 defa sahadan galip ayrılırken, 8 kez ise rakibine mağlup oldu.13 maçta da kazanan taraf çıkmadı.

Fatih Terim'li Galatasaray'ın Beşiktaş'a karşı oynadığı son 5 maçta aldığı sonuçlar şöyle:

17.01.2021 Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 0
15.03.2020 Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 0
27.10.2019 Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 0
05.05.2019 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0
02.12.2018 Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 0

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Fatih Terim Süper Lig Galatasaray Futbol Kulübü
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