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Fatih Terim'in aşçısı MasterChef'te! Mehmet Şef açıkladı

19.07.2022 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye'de yarışacak yeni yarışmacılar için eleme turları sürüyor. Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu programa Fatih Terim'in aşçısı olan Şükrü katıldı. Mehmet Şef, Şükrü'nün kim olduğunu söyleyince jüri bakın ne sordu.

Fatih Terim'in aşçısı MasterChef'te! Mehmet Şef açıkladı

MasterChef Türkiye'de eleme turu sürerken ilginç bir yarışmacı merak konusu oldu. MasterChef yarışmasına katılan Şükrü Kıyaklı ünlü teknik direktörün aşçısı çıktı.

Mehmet Şef yarışmacı Şükrü'nün Fatih Terim'in aşçısı olduğunu duyurdu. Mehmet Şef "Bana sürpriz oldu" dedi, diğer şefler ise epey şaşırdı.

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Şükrü Kıyaklı "Fatih Hoca ile birlikte çalışıyorum" deyince şefler Fatih Terim'in neleri yediğini sordu. MasterChef Şükrü ise "Hep şefim, private olarak geçiyor. Her türlü yemeği güzel yapınca yiyor. Yemek çok seçmez, balık, Türk mutfağı... İtalyan mutfağını zaten çok seviyor" dedi.

Genç isim şeflerden onay alarak turu da geçti.

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Masterchef
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