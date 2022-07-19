Fatih Terim'in aşçısı MasterChef'te! Mehmet Şef açıkladı

MasterChef Türkiye'de eleme turu sürerken ilginç bir yarışmacı merak konusu oldu. MasterChef yarışmasına katılan Şükrü Kıyaklı ünlü teknik direktörün aşçısı çıktı.

Mehmet Şef yarışmacı Şükrü'nün Fatih Terim'in aşçısı olduğunu duyurdu. Mehmet Şef "Bana sürpriz oldu" dedi, diğer şefler ise epey şaşırdı.

Şükrü Kıyaklı "Fatih Hoca ile birlikte çalışıyorum" deyince şefler Fatih Terim'in neleri yediğini sordu. MasterChef Şükrü ise "Hep şefim, private olarak geçiyor. Her türlü yemeği güzel yapınca yiyor. Yemek çok seçmez, balık, Türk mutfağı... İtalyan mutfağını zaten çok seviyor" dedi.

Genç isim şeflerden onay alarak turu da geçti.

