Fatih Terim'in durumuyla ilgili flaş açıklama

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in koronavirüs tedavisi devam etmesine karşın taburcu edilmesi hakkında bilgi verdi. Kara, bir televizyon programında, "Virüsü pozitif olan kişilerin nasıl takip edilebileceği belli. Bu kişinin genel durumu iyiyse, akciğerlerinde herhangi bir sıkıntı yoksa ve sıkıntı olma ihtimali de yoksa o kişiyi eve gönderebiliyoruz" yorumunda bulundu.
Ateş Kara, "Eve gittiğinde hastalığı bulaştıracak bir kişinin olmaması gerekiyor. Bu kişi 14 gün izole kurallarına uyacaksa, diğer kişilerle en az şekilde temas edecekse, bu koşulları uygulayabiliyorsa eve gitmesine izin veriyoruz. Ayrıca eve giden kişiyi de takip ediyoruz. Sonrasında 2 tane testi negatif çıkarsa artık dışarı çıkabileceklerini söylüyoruz. Bu durum herkes için geçerli, Fatih hoca için de geçerli, benim için de geçerli" dedi. Dışarı çıkabileceklerini söylüyoruz. Bu durum herkes için geçerli, Fatih hoca için de geçerli, benim için de geçerli" dedi.
(AKŞAM)
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