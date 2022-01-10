Fatih Terim'in evinin önünde toplandılar! Ortalık bir anda karıştı... ''Hocanın durumu iyi değil''

Galatasaray'da Fatih Terim'in istifası sonrası taraftarlar gerek sosyal medyada gerek de Fatih Terim'in evinin önünde tecrübeli hocaya desteğini iletiyor. Sadece İstanbul'dan değil Türkiye'nin her ilinden otobüs kaldıran Galatasaray taraftar grupları hava şartlarını umursamaksızın Fatih Terim'in evinin önüne giderek destekte bulundu.

KAPININ ÖNÜNE İNDİLER

Taraftarın desteği sonrası kapının önüne inen Florya'dan sorumlu Fahri Yılmaz ve Mert Çetin, kalabalığı sakinleştirmeye çalıştı. Başkan Burak Elmas'a tepki gösteren ve istifa etmesini savunan kalabalık, Fatih Terim'e büyük tepki gösterdi.

"HOCANIN DURUMU İYİ DEĞİL"

Florya'dan sorumlu Fahri Yılmaz taraftarlara seslenerek, "Hoca desteğinizin şu an farkında. Fakat durumu hiç iyi değil. Lütfen sakin olun" dedi. Taraftarlar bu sözün ardından panikleyerek Fatih Terim'in durumunu sordu. Mert Çetin burada araya girerek hocanın moralinin kötü olduğunu ve bu yüzden durumunun iyi olmadığını ifade etti.



