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Fatih Terim'in evinin önünde toplandılar! Ortalık bir anda karıştı... ''Hocanın durumu iyi değil''

10.01.2022 22:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da Fatih Terim'in ayrılığı sonrası Galatasaraylı taraftarlar tecrübeli hocanın evinin önüne giderek destekte bulunmak istediler. Sadece İstanbul'dan değil Türkiye'nin çeşitli illerinden otobüslerle Terim'in evinin önüne gelen taraftarlar destekte bulundu. Tezahüratların ardından kapının önüne inen Florya’dan Fahri Yılmaz ve Mert Çetin, Fatih Terim'in durumu ile ilgili bilgi verdi. Fahri Yılmaz, Fatih Terim'in durumunun iyi olmadığını söyleyince taraftarlar panik yaşadı.

Galatasaray'da Fatih Terim'in istifası sonrası taraftarlar gerek sosyal medyada gerek de Fatih Terim'in evinin önünde tecrübeli hocaya desteğini iletiyor. Sadece İstanbul'dan değil Türkiye'nin her ilinden otobüs kaldıran Galatasaray taraftar grupları hava şartlarını umursamaksızın Fatih Terim'in evinin önüne giderek destekte bulundu.

KAPININ ÖNÜNE İNDİLER

ERGERGE

Taraftarın desteği sonrası kapının önüne inen Florya'dan sorumlu Fahri Yılmaz ve Mert Çetin, kalabalığı sakinleştirmeye çalıştı. Başkan Burak Elmas'a tepki gösteren ve istifa etmesini savunan kalabalık, Fatih Terim'e büyük tepki gösterdi.

"HOCANIN DURUMU İYİ DEĞİL"

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Florya'dan sorumlu Fahri Yılmaz taraftarlara seslenerek, "Hoca desteğinizin şu an farkında. Fakat durumu hiç iyi değil. Lütfen sakin olun" dedi. Taraftarlar bu sözün ardından panikleyerek Fatih Terim'in durumunu sordu. Mert Çetin burada araya girerek hocanın moralinin kötü olduğunu ve bu yüzden durumunun iyi olmadığını ifade etti.


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Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü
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