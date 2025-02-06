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Fatih Terim'in Galatasaray şaşkınlığı! Dün gece gelen haberle adeta şok oldu...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
06.02.2025 09:42
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Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray son olarak kadrosuna Mario Lemina'yı katarken Sarı-Kırmızılılar'ın dün gece yarısı resmi olarak açıkladığı transfer Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab yönetiminde de büyük bir şaşkınlık yarattı. Gabonlu futbolcuyu kadrosuna katan Galatasaray'ın Suudi Arabistan ekibine beklemediği bir çalım attığı belirtildi. İşte detaylar...

Fatih Terim'in Galatasaray şaşkınlığı! Dün gece gelen haberle adeta şok oldu...
Mario Lemina

Mario Lemina

GAB Gabon
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın ve Türk futbolunun efsane isimlerinden olan ve kariyerini Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'da sürdüren Fatih Terim Galatasaray'ın hamlesi ile büyük bir şok yaşadı.

Transferlerine devam eden Sarı-Kırmızılılar, son olarak kadrosuna eski oyuncusu Mario Leminayı kadrosuna katarken Fatih Terim detayı dikkat çekti.

TERİM DE İSTEMİŞTİ

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Fatih Terim'in yönettiği Al Shabab'ın da oyuncu ile ilgilendiği öğrenilirken, kulüp yetkililerinin Lemina'nın kiralanması için Wolverhampton'a 1.6 milyon sterlin teklif ettiği ancak İngiliz kulübünün bu teklifi reddettiği öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFERİ BİTİRDİ

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Sözcü gazetesinde yer alan habere göre, Al Shabab teklifini artırmaya hazırlanırken, Galatasaray 2.5 milyon euro karşılığında transferi tamamladı.

Galatasaray'ın transferi gerçekleştirmesinde, Lemina'nın 2019'da sarı-kırmızılı formayı giydiği dönemdeki tekrar oynama isteğinin de büyük etkisi olduğu vurgulandı.

Anahtar Kelimeler:
transfer Fatih Terim Süper Lig son dakika galatasaray
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