Fatih Terim'in Galatasaray şaşkınlığı! Dün gece gelen haberle adeta şok oldu...

Galatasaray'ın ve Türk futbolunun efsane isimlerinden olan ve kariyerini Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'da sürdüren Fatih Terim Galatasaray'ın hamlesi ile büyük bir şok yaşadı.

Transferlerine devam eden Sarı-Kırmızılılar, son olarak kadrosuna eski oyuncusu Mario Leminayı kadrosuna katarken Fatih Terim detayı dikkat çekti.

TERİM DE İSTEMİŞTİ

Fatih Terim'in yönettiği Al Shabab'ın da oyuncu ile ilgilendiği öğrenilirken, kulüp yetkililerinin Lemina'nın kiralanması için Wolverhampton'a 1.6 milyon sterlin teklif ettiği ancak İngiliz kulübünün bu teklifi reddettiği öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFERİ BİTİRDİ

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre, Al Shabab teklifini artırmaya hazırlanırken, Galatasaray 2.5 milyon euro karşılığında transferi tamamladı.

Galatasaray'ın transferi gerçekleştirmesinde, Lemina'nın 2019'da sarı-kırmızılı formayı giydiği dönemdeki tekrar oynama isteğinin de büyük etkisi olduğu vurgulandı.