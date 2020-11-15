Fatih Terim'in gözdesi aslan oluyor! Ahmed Musa ile anlaşma tamam...

Süper Lig'de aldığı üst üste galibiyetlerle çıkışa geçen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.Yönetim-Fatih Terim kriziyle uzun süre gündem olan ve deneyimli çalıştırıcıyla yapılan toplantının ardından uzlaşma sağlanan sarı-kırmızılılarda gözler aralık ayında yapılacak seçime çevrildi.Galatasaray yönetimi, 19-26 Aralık tarihinde seçime gitme kararı alırken; Burak Elmas ve Metin Öztürk, başkanlığa adaylıklarını açıklayan ilk isimler oldu.
Cimbom'da seçim heyecanı şimdiden başlarken, alınan seçim kararına rağmen kış transfer dönemi için çalışmalar hız kesmedi.Galatasaray, TFF'nin 5 Ocak'ta başlayacağını açıkladığı 2. Transfer ve Tescil dönemi için arayışlarına tam gaz devam ediyor.Teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibinin isteği doğrultusunda hareket eden sarı-kırmızılılar, yapacağı takviyelerle sezon sonunda 23. şampiyonluğa ulaşmak istiyor.Bu doğrultuda dört bir yandan arayışlarını sürdüren Cimbom, teknik direktör Fatih Terim'in daha önceki yıllarda da takımda görmek istediği yıldız futbolcuyu kadroya katmak için düğmeye bastı.
Fatih Terim'in ısrarla istediği Ahmed Musa konusunda resmi temaslara başlama kararı aldı.Bonservisi elinde olan Nijeryalı yıldızı kaptırmak istemeyen yönetimin, Musa'nın menajerinden randevu alındığı ve yapılan görüşme sonrası her konuda anlaşma sağlandığı öğrenildi.
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