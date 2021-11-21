Fatih Terim'in gözünü diktiği Fenerbahçeli

Akşam oynanacak derbi öncesi iki takımın da stoperleri çok konuşuluyor. Bir yanda Fenerbahçe’nin Kim ile Szalai’den oluşan savunma hattı… diğer yanda Galatasaray’ın Marcao ve Nelsson’dan oluşan stoper ikilisi.

Sarı-kırmızılılar ligde geride kalan haftalarda 184 (Nelsson 4, Marcao 1.8) uzaklaştırma yaparken, Fenerbahçe 175 (Szalai 3.8, Kim 3.3) kez kalesini savunmak için topu gelişi güzel vurdu.

Sezon başında beri istediği 6 numarayı bulamayan Galatasaray 182 kez top çalarken, Fenerbahçe ise 199’a ulaştı. Galatasaraylılar 105 , Fenerbahçeliler ise 107 kez çalım yedi. Galatasaraylı oyuncular 118, Fenerbahçeli oyuncular 130 kez top kaptı.

Fenerbahçe’nin stoperleri topu uzaklaştırmak için daha fazla gelişi güzel vururken, Galatasaraylı oyunculara göre daha fazla top kapmaya çalışarak oyunun içinde yer almaya çalıştılar. Szalai’nin çalım yeme sıkıntısı Fatih Terim'in ileri uç oyuncularına özellikle üzerinde durarak anlattığı bir konu olduğu belirtildi.



