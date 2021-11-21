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Fatih Terim'in gözünü diktiği Fenerbahçeli

21.11.2021 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe derbisinde genel oyun sisteminin yanı sıra bireyselde rakip oyuncuların da tek tek özelliklerini ortaya koyarak buna göre plan yapıyor.

Fatih Terim'in gözünü diktiği Fenerbahçeli
Attila Szalai

Attila Szalai

MAC Macaristan
Yaş: 23 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Akşam oynanacak derbi öncesi iki takımın da stoperleri çok konuşuluyor. Bir yanda Fenerbahçe’nin Kim ile Szalai’den oluşan savunma hattı… diğer yanda Galatasaray’ın Marcao ve Nelsson’dan oluşan stoper ikilisi.

Sarı-kırmızılılar ligde geride kalan haftalarda 184 (Nelsson 4, Marcao 1.8) uzaklaştırma yaparken, Fenerbahçe 175 (Szalai 3.8, Kim 3.3) kez kalesini savunmak için topu gelişi güzel vurdu.

Sezon başında beri istediği 6 numarayı bulamayan Galatasaray 182 kez top çalarken, Fenerbahçe ise 199’a ulaştı. Galatasaraylılar 105 , Fenerbahçeliler ise 107 kez çalım yedi. Galatasaraylı oyuncular 118, Fenerbahçeli oyuncular 130 kez top kaptı.

Fenerbahçe’nin stoperleri topu uzaklaştırmak için daha fazla gelişi güzel vururken, Galatasaraylı oyunculara göre daha fazla top kapmaya çalışarak oyunun içinde yer almaya çalıştılar. Szalai’nin çalım yeme sıkıntısı Fatih Terim'in ileri uç oyuncularına özellikle üzerinde durarak anlattığı bir konu olduğu belirtildi.


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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Attila Szalai
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