Fatih Terim'in kaldığı hastaneden açıklama!

Fatih Terim'in koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden ilk açıklama geldi.
İLK AÇIKLAMA
Koronavirüs testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in durumuyla ilgili tedavi gördüğü özel hastaneden açıklama yapıldı.
Hastaneden yapılan açıklamada, sarı-kırmızılıların teknik patronu Fatih Terim'in klinik bulgularının iyi olduğu belirtilerek, "Covid - 19 testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Sağlık Bakanlığı yönergelerinde belirtilen tedavi protokolüne hastanemizde başlanmıştır. Klinik bulguları iyi olan Terim'in hafif öksürük dışında şikayeti bulunmamaktadır. Hastamızın durumu yakından takip edilmektedir" denildi
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