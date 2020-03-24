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Fatih Terim'in kaldığı hastaneden açıklama!

GALATASARAY HABERLERİ  | 24.03.2020 16:45 | Son Güncelleme

Fatih Terim'in tedavi gördüğü hastaneden ilk açıklama geldi.

Fatih Terim'in kaldığı hastaneden açıklama!

Fatih Terim'in koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden ilk açıklama geldi.

İLK AÇIKLAMA

Koronavirüs testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in durumuyla ilgili tedavi gördüğü özel hastaneden açıklama yapıldı.
Hastaneden yapılan açıklamada, sarı-kırmızılıların teknik patronu Fatih Terim'in klinik bulgularının iyi olduğu belirtilerek, "Covid - 19 testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Sağlık Bakanlığı yönergelerinde belirtilen tedavi protokolüne hastanemizde başlanmıştır. Klinik bulguları iyi olan Terim'in hafif öksürük dışında şikayeti bulunmamaktadır. Hastamızın durumu yakından takip edilmektedir" denildi

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Galatasaray koronavirüs

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
rabbim sen bütün hastalara hayırlı acil şifalar veresin
Geçmiş olsun imparator
Geçmiş olsun
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