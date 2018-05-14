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Fatih Terim'in hedefi Galatasaray başkanlığı

GALATASARAY HABERLERİ  | 14.05.2018 07:39 | Son Güncelleme

Fatih Terim'in, "İleride Allah nasip eder başka bir pozisyona geçersem, teknik adam istikrarını sağlayacağım" demesi, başkanlık sinyali olarak yorumlandı.

Fatih Terim'in hedefi Galatasaray başkanlığı

Tecrübeli hoca Avrupa'da yeniden ses getiren bir takım oluşturduktan sonra başkan olmayı hedefliyor. Şampiyonluğa sadece 1 puan uzaklıkta olan Galatasaray'da büyük bir coşku yaşanıyor... Bu tablonun kuşkusuz en büyük mirarı olan teknik direktör Fatih Terim, Malatyaspor maçının ardından çok çarpıcı bir ifade kullandı.ü

Arsene Wenger'in 22 yıldır Arsenal'de görev yaptığını söyleyen tecrübeli hoca, "Eğer ben bir gün bu görevi bırakır, Allah nasip eder başka bir pozisyona geçersem, bu teknik adam istikrarını getireceğim" diye konuştu. Terim'in 'başka bir pozisyon' tabiriyle, başkanlığı işaret ettiği belirtiliyor. İlk kez kulübün en tepesi için mesaj veren başarılı teknik adamın sözleri büyük heyecan yarattı. Fakat Terim ilk olarak Avrupa'da yeniden ses getiren, Türkiye'de tüm kupalara ambargo koyan bir takım oluşturmak istiyor. Ardından sıra başkanlık koltuğuna gelecek. (FOTOMAÇ)


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray fatih terim Spor Toto Süper Lig

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