Fatih Terim'in kızı Buse Terim boşanmanın ardından soluğu orada aldı

Teknik direktör Fatih Terim'in kızı Buse Terim geçtiğimiz günlerde evliliğini tek celsede bitirmişti. Buse Terim, boşanmanın ardından sosyal medya hesabından, "Uzlaşarak çözemeyeceğimizi anladığımız anlaşmazlıklar nedeniyle evliliğimizi bitirme kararı aldık. Evliliğimizin bize hediyesi kızlarımız, daima önceliğimiz olacak. Bu zor geçiş sürecinde ailemizin, özellikle de çocuklarımızın mahremiyetine göstereceğiniz hassasiyet için şimdiden teşekkür ederiz" diyerek açıklamada bulunmuştu.



İş insanı olmasının yanı sıra ınfluencerlık da yapan Buse Terim, bu açıklamasından sonra derin bir sessizliğe bürünmüş hiçbir paylaşım yapmamıştı.

Terim sosyal medya hesabından bu kez sessizliğini bozdu.

Bavul hazırladığı açıklayan Buse Terim, iş için yurt dışına seyahat edeceğini söyledi. Nereye gideceğini takipçilerinin tahmin etmesini isteyen Terim seçeneklere aşıklar şehri Paris'i, şarap başkenti Colmar'ı ve son olarak Milano'yu ekledi.

Buse Terim daha sonra Colmar pozu verdi.





