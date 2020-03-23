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Fatih Terim'in kızı Buse Terim'den duygusal mesaj! "Nefesim daralıyor..."

GALATASARAY HABERLERİ  | 23.03.2020 23:07 | Son Güncelleme

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in yeni tip korona virüse yakalandığını açıklamasının ardından kızı Buse Terim Bahçekapılı’dan duygusal bir paylaşım geldi.

Fatih Terim'in kızı Buse Terim'den duygusal mesaj! "Nefesim daralıyor..."

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in yeni tip korona virüse yakalandığını açıklamasının ardından kızı Buse Terim Bahçe Kapılı’dan duygusal bir paylaşım geldi. Buse Terim Bahçekapılı, "Nefesim daralıyor ve hayatımın en kötü saniyelerini yaşıyorum. Yaşadığım korku tarifsiz, yanında olamamanın verdiği acı daha tarifsiz" dedi.

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, korona virüs testinin pozitif çıktığını dile getirdi. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir açıklama yapan deneyimli çalıştırıcı, "Bugün yapılan test sonuçlarına göre korona virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere" ifadelerini kullandı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
kalk hoca seb olmazsan fenerbahçeyi bırakırım futbol izlemem aramız bozuk kanımız değil
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