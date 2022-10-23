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Fatih Terim’in kızı Buse Terim ikinci el ayakkabıyı 2 bin 300 TL'ye satmak istedi! Eleştirilince patladı

23.10.2022 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih Terim’in kızı Buse Terim sosyal medyada tepki çekti. Terim, ikinci el kıyafetlerin satışa çıkarıldığı platformda kızının eski ayakkabısına 2 bin 300 TL etiket koyunca gündem oldu. Terim istediği fiyat sebebiyle eleştirilince kendini tutamadı. Buse Terim ve Merve Çetin yapılan yorumlara sinirlenerek bakın ne dedi...

Fatih Terim’in kızı Buse Terim ikinci el ayakkabıyı 2 bin 300 TL'ye satmak istedi! Eleştirilince patladı

Fatih Terim’in kızı Buse Terim sosyal medyanın gündeminde. Buse Terim, ikinci el kıyafetlerin satıldığı uygulamaya kızının eski ayakkabısını koyarak 2.300 TL satış fıyatı koydu. Bu haber 2. Sayfa'da paylaşılınca Fatih Terim'in kızı çileden çıktı.

Sosyal medyada eleştirilen Buse Terim paylaşımın altına sitem dolu şu mesajı yazdı:

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"YAZIYOR OLMAKTAN UTANIYORUM"

"Bu haber yapılarak tam olarak ne amaçlanmak isteniyor aslında çok iyi biliyorum. Tam da yorumlarda okuduğum şeyleri yazdırmak ve düşündürmek adına yapılmış, linç kültürünü destekleyen dünya saçması, art niyetli ve hiçbir haber değeri taşımayan bir saçmalık bu. Kendi çevreme başta olmak üzere, etrafımda ihtiyacı olan bir çok aileye yıllardır yardım yapan biriyim ve bunu hiç bir zaman yüksek sesle söyleyerek yapmadım. Bunu şu anda burada yazıyor olmaktan bile utanıyorum.

Ekran Alıntısı

Bu platformdan elde edilen gelirle hangi kurumlara nasıl bir destek verdiğimi bilmeden bu şekilde hedef gösterilmiş olmama da ayrıca çok üzülüyorum. Beni, ailemi, yaşantımı, bu konularda ki hassasiyetimi başta sizin çok iyi bildiğinizi düşünüyordum. Çok üzgünüm ve bu haberi yapan ve yayanların da nasıl bir vicdan ile uyuyacağını da çok merak ediyorum."

Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin'den yürek yakan paylaşımFatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin'den yürek yakan paylaşım

MERVE ÇETİN DE KIZDI

Buse Terim'in ablası Merve Çetin de bu konunun haberi olmasına kızdı ve "Bu anlamsız haberi neden yaptığınızı anlamış değilim ve bu bir haber de değil ayrıca, sadece buyrun altına yorumlarda linç edin postu, magazin dünyanızda yorumlayacak binlerce olay varken, ailemizi yakından tanımanıza rağmen bu art niyetli postunuzu anlamakta zorluk çekiyorum ve bunu bir anlık akıl tutulmasına veriyorum" dedi.

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