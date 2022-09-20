Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin'den yürek yakan paylaşım

Fatih Terim'in büyük kızı Merve Terim Çetin 2011 yılında iş insanı Ahmet Baran Çetin ile evlendi. Yaman adını verdiği ilk çocuğunu 6,5 aylık hamileyken erken doğum yaparak dünyaya getiren Merve Terim Çetin 2014 yılında ilk kez anne olmanın heyecanını yaşadı. İkinci kez bebek sevinci yaşayan Çetin, geçen yıl hamile olduğunu duyurmuş ve Ekim 2021'de ise bebeğini kaybettiğini açıklamıştı.

Bir yıl önce cinsiyetini öğrendiği bebeğini kaybeden ve büyük bir acı yaşayan Merve Terim Çetin, Instagram hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu. Geçen yıl hastaneye kaldırılırken ve ağlarken çekilen karelerini yayınlayan Çetin paylaşımının altına düştüğü notla herkesi duygulandırdı.

İşte Merve Terim Çetin'in duygu dolu o paylaşımı...

''Geçen sene bugün hayatımın en kötü günlerinden biriydi, yaşadığım fiziksel acının yanında kalbimde belki de hiç kapanmayacak bir yara açıldı o akşam. Hala tam atlabilmiş değilim yaşadığım kayıbı, bazen hamile birini gördüğümde, bazen birbirlerine sıkıca sarılan abi kardeş gördüğümde, bazen hastanede yeni anne olmuş birine rastladığımda içim hala çok acıyor... Ama eskisi gibi de hayatı ciddiye almıyorum artık, hayat kıymetini fark bile etmediğimiz her nefes aslında..

Yaşın değil, yaşadıkların öğretiyor sana bu hayatı, yorula yorula yürüyüp, kırıla kırıla büyüyoruz hepimiz... Yazmakta iyi geliyor insana, haline şükretmek, elindekinin kıymetini bilmek, senden daha da zor hikayeleri olanlara empati yapabilmek, satırlar ilaç gibi hep...

Biraz vicdan,biraz bahar,biraz yağmur,biraz hayal, birkaç kitap,çokça umut hepimize iyi gelir. Seni hiç göremesemde, sana hiç kavuşamasamda, hayalin hep gözümün önünde Benim melek oğlum, yukarlarda bir yerlerde bir gün buluşmak üzere.''

