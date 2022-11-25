Fatih Terim'in kızı Buse Terim'in tarzı yine beğenilmedi! "Komedi dünyası gibisiniz"

Lüks yaşantısı ve pahalı kıyafetleriyle dikkat çeken Fatih Terim'in kızı Buse Terim geçtiğimiz günlerde kızının eski ayakkabısını 2.300 TL'ye satışa sununca büyük tepki çekmişti.

Sosyal medyada tepkilerden sonra "Kendi çevreme başta olmak üzere, etrafımda ihtiyacı olan birçok aileye yıllardır yardım yapan biriyim ve bunu hiçbir zaman yüksek sesle söyleyerek yapmadım" diyerek bu satışı da yardım için yaptığını iddia eden Terim son olarak ise tarzıyla gündeme geldi.

Renkli kazağıyla dikkat çeken Buse Terim'in tarzı beğenilmedi. Buse Terim "Komedi dünyası gibisiniz" yorumuna "ok" yanıtını verdi.

Bazı takipçilerse Buse Terim'e filtreyi abarttığını söyleyerek "17 yaşında gösteriyorsunuz" dedi.



