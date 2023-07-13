MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Fatih Terim'in kızı Buse Terim tarzıyla yine gündem oldu!

Fatih Terim'in kızı Buse Terim tarzıyla yine gündem oldu!

13.07.2023 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih Terim'in sosyal medya fenomeni kızı Buse Terim, paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Tarzıyla sık sık eleştirilen ve zaman zaman takipçilerini terslemesiyle bilinen Terim yine iddialı bir seçim yaptı.

Türk teknik direktör Fatih Terim'in fenomen kızı Buse Terim, sosyal medyanın en dikkat çekici isimleri arasında yer alıyor ve takipçilerine verdiği ters yanıtlarla adından söz ettiriyor.

Fatih Terim'in sosyal medya fenomeni kızı Buse Terim ilginç kombinlerle sık sık gündeme geliyor.

1

Geçtiğimiz aylarda balon detaylı ayakkabılarıyla alay konusu olan fenomen, bu kez de fermuar detaylı mini bir elbise giydi.

Tepki çeken cinsel ilişki itirafı! '20 yaşında kızla...' Tepki çeken cinsel ilişki itirafı! '20 yaşında kızla...'

2

Buse Terim'in tarzı yine rüküş bulundu. Ünlü bir markanın reklamını yapan Buse Terim'in kocaman fermuar detaylı elbisesini görenler "Yine olmamış", "Kalem kutusu giymiş" yorumlarında bulundu.

2014 yılında Volkan Bahçekapılı ile dünyaevine giren Buse Terim; 2016 yılında ilk kızı Nil'i, 2018'de de ikinci kızı Naz'ı kucağına almanın sevincini yaşamıştı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aylık kazancı ortaya çıktı! Bölüm başı aldığı ücret... Aylık kazancı ortaya çıktı! Bölüm başı aldığı ücret...
Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim buse terim sosyal medya buse

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Günün Videosu

Akıllara durgunluk veren kaza: Karayolunda teknenin altında kaldı
Akıllara durgunluk veren kaza: Karayolunda teknenin altında kaldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

15 yaşındaki kızı taciz etti! Anne ve babadan kırbaçlı ceza...

15 yaşındaki kızı taciz etti! Anne ve babadan kırbaçlı ceza...

Prime Day'e özel %65'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Prime Day'e özel %65'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Sahnedeki o anlar olay oldu! "Beni yedi küçük Icardi"

Sahnedeki o anlar olay oldu! "Beni yedi küçük Icardi"

Kiraladığı eve geri gelince karşılaştığı manzaraya inanamadı

Kiraladığı eve geri gelince karşılaştığı manzaraya inanamadı

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.