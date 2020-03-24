Fatih Terim'in kızı Merve Çetin'den sert açıklama!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, korona virüs testinin pozitif çıktığını dile getirdi. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir açıklama yapan deneyimli çalıştırıcı, "Bugün yapılan test sonuçlarına göre korona virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere" ifadelerini kullanmıştı.

Kısa süre içinde dünyada gündem olan bu haber tüm spor camiası tarafından öğrenildi. Dünyanın neredeyse her bölgesinden destek mesajları alan Fatih Terim'in kızı Merve Çetin Terim'den de yeni bir paylaşım geldi.

"BİLE BİLE GÖZ GÖRE GÖRE..."

Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin, "Bile bile, göz göre göre bunun olmuş olmasını kaldıramıyorum, buna sebep olanların hiçbir bedel ödemeden evlerinde rahatça oturmaları kanıma dokunuyor, inanılmaz sinirliyim. Bir evlat olarak teker teker hesap sormak istiyorum." diyerek sözlerine devam etti.



