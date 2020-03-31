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Fatih Terim'in kızı Merve Terim'den 'Prens Charles' tepkisi!

GALATASARAY HABERLERİ  | 31.03.2020 10:18 | Son Güncelleme

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in koronavirüsü testi pozitif çıkması Türk futbol dünyasına damga vurmuştu. Fatih Terim'in kızı Merve Terim, babasının aslında koronavirüsüne yakalanmadığı şeklinde yapılan yorumlara imalı bir paylaşımla yanıt verdi.

Fatih Terim'in kızı Merve Terim'den 'Prens Charles' tepkisi!

Koronavirüsü salgınına yakalanmasının ardından 8 gün hastanede tedavi gören ve hastaneden taburcu edilen Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin'den çarpıcı bir paylaşım geldi.

Instagram hesabından 5 günde koronavirüsü yenen 71 yaşındaki İngiltere Veliaht Prensi Charles için; "Komik olma Charles Bey? 5 günde korona mı iyileşirmiş?! Sen kimi kandırıyorsun, kesin yalan söylüyor. Görüyo musun sen koskoca Prensi!... (temsili)" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada Fatih Terim için koronavirüse yakalanmasının kurmaca olduğu yönünde paylaşımlar yapılıyordu. Merve Terim Çetin bu mesajıyla babasına yapılana ses çıkarmış oldu.

merve terim


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Galatasaray merve terim fatih terim

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