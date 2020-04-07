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Fatih Terim'in koronavirüs testi negatif çıktı

GALATASARAY HABERLERİ  | 07.04.2020 08:36 | Son Güncelleme

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yaptırdığı son koronavirüs testinin sonucu belli oldu.

Koronavirüs sebebiyle bir süre hastanede tedavi gören Fatih Terim'in test sonucu belli oldu. Fatih Terim'e yeni bir test yapıldı. Test sonucunun negatif olduğu iddia edildi.

Fox TV'den İsmail Küçükkaya'nın haberine göre; Fatih Terim'in yaptırdığı son koronavirüs testi negatif çıktı. Küçükkaya, Fatih Terim'i pazartesi akşamı aradığını ve haberi verme konusunda izin aldığını da iletti.

Fatih Terim, İsmail Küçükkaya aracılığıyla "Çok şükür temiz çıktı. Her şey yolunda" mesajını verdi.

7 gün hastanede kalan ve ardından akciğerinin temiz çıkmasının ardından evinde 14 günlük karantinaya giren Fatih Terim, 13 Nisan'a kadar evindeki izolasyonuna devam edecek. Deneyimli teknik adam, bu sürecinin sona ermesinin ardından normal yaşantısına dönecek.

Fatih Terim'in eşi Fulya Terim ise ABD'den dönmesi nedeniyle aynı evin üst katında izolasyonda bulunuyor.

Fatih Terim fotoğrafları...

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