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Fatih Terim'in Panathinaikos'u bu sezon bir ilki başardı! Tecrübeli çalıştırıcı Yunanistan'da ilk intikamını aldı...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
15.02.2024 07:27 | Son Güncelleme:
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Teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, Yunanistan Kupası yarı finalinde PAOK'u 1-0 yendi. PAOK bu sezon iç sahadaki ilk mağlubiyetini Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos'tan aldı.

Fatih Terim'in Panathinaikos'u bu sezon bir ilki başardı! Tecrübeli çalıştırıcı Yunanistan'da ilk intikamını aldı...

Yunanistan Kupası yarı final ilk maçında Panathinaikos, Toumba Stadı'nda PAOK'a konuk oldu. Yeşil-beyazlı ekip, 53. dakikada Andraz Sporar'ın attığı gole mücadeleyi 1-0 kazanarak rövanş öncesi avantaj elde etti.

SAHA BİR ANDA KARIŞTI

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Panathinaikoslu Anastasios Bakasetas ile PAOK'tan Taison arasında yaşanan gerginlik sonrası 79. dakikada her iki oyuncu da kırmızı kart gördü.

FATİH TERİM BİR İLKİ BAŞARDI

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Bu sezon kendi evinde hiç kaybetmeyen PAOK'u devirmeyi başaran Fatih Terim'in başarısı Yunan basınında geniş yer buldu.

İNTİKAMINI ALDI

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Mircea Lucescu, "Fatih Terim'i Türkiye'de derbilerde mağlup ederek Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşımıştım. Terim'in şimdi de rakibi oğlum Razvan Lucescu. Razvan'ın Terim'e karşı maç kaybedeceğini sanmıyorum" demişti. Yunanistan Süper Ligi'nin 20'inci haftasında oynanan maçta PAOK, kendi evinde Panathinaikos'u 2-1 yenmişti.

Panathinaikos, Razvan Lucescu'nun yönettiği PAOK'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek ligde aldıkları mağlubiyetin rövanşını almış oldu.

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