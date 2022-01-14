Fatih Terim'in paylaşımında öyle bir detay var ki! Galatasaray taraftarını şimdiden heyecan bastı!

Galatasaray'da 4. Fatih Terim döneminin sona ermesi geniş yankı buldu. Ayrıldığı günden bu yana açıklama yapmayan deneyimli hoca, sonunda suskunluğunu bozdu ve sosyal medyadan bir paylaşıma imza attı. Ancak bu paylaşımda dikkat çeken bir detay tüm taraftarları heyecanlandırdı.

TARAFTARLARI HEYECANLANDIRAN DETAYLAR

Fatih Terim, "Galatasaray'daki ilk imzam ve son imzam" ifadelerini kullandığı paylaşımıyla ucu açık birçok tartışmanın fitilini yaktı. Yaptığı paylaşımın ardından profil fotoğrafını da değiştiren deneyimli hoca için taraftarlar, "Artık yedek kulübesine değil başkanlık koltuğuna oturacak." yorumunda bulundu.

TARAFTAR, FATİH TERİM'İ BAŞKAN OLARAK GÖRMEK İSTİYOR

Deneyimli hocanın paylaşımı büyük beğeni toplarken, taraftarlar Fatih Terim'e destek mesajları gönderdi. Burak Elmas'ı da istifaya davet eden sarı-kırmızılılar, Fatih Terim'i Galatasaray Başkanı olarak görmek istediklerini belirtti.

Fatih Terim'in eski profil fotoğrafı:

Fatih Terim'in yeni profil fotoğrafı:



