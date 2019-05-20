Fatih Terim'in rekorlar sezonu

Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olan Galatasaray'ın tecrübeli teknik direktörü Fatih Terim, futbol tarihindeki birçok rekoru da kırdı. Hafta içinde Türkiye Kupası finalinde Akhisarspor'u yenerek mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de sıkıntılı bir sezonda bitime 1 hafta kala Medipol Başakşehir'i mağlup ederek şampiyonluğu garantiledi. Sezonu çifte kupayla kapatacak Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, birçok alanda rekorlar kırarak başarılarına yenilerini ekledi.

LİGDE 8. KEZ ŞAMPİYON

Tecrübeli teknik adam, Süper Lig'de 8. şampiyonluğunu yaşayarak bu kulvarda kendisine ait rekoru geliştirdi. Galatasaray'daki ilk döneminde üste üste 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarını zirvede tamamlayarak 4 şampiyonluk kazanan Fatih Terim, 2011-2012 ile 2012-2013 sezonlarında da üst üste 2 şampiyonluk elde etti. Ligde geçen sezon ilk yarının son haftalarında göreve gelen Terim, Galatasaray'ı zirveye taşıdı ve 7. şampiyonluğunu yaşadı. Fatih Terim, bu sezon da mutlu sona ulaşmalarıyla 8. kez şampiyonluk kupasını kaldırdı.