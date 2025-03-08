Fatih Terim'in Ronaldo'ya isyanı! Hakemlere büyük tepki... 4 gol 1 kırmızı kart var kazanan yok! Terim ile Ronaldo yenişemedi

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan 24. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Haftanın maçında Cristiano Ronaldo'nun takımı Al-Nassr, Fatih Terim'in çalıştırdığı Al-Shabab'ı konuk etti. Tam 4 golün atıldığı karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlanırken karşılaşmada zaman zaman ilginç anlar yaşandı.

Al-Awwal Park'ta oynanan mücadele, 2-2 berabere bitti.

5 DAKİKADA ÖNE GEÇTİLER

Konuk ekip Al-Shabab, 44. dakikada Hamdullah’ın attığı penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Stefano Pioli'nin öğrencileri ise 45+2’de Yahya ve 45+7’de Ronaldo’nun attığı gollerle geri dönerek devreye 2-1 üstün girdi.

FATİH TERİM İSYAN ETTİ

Fatih Terim, Ronaldo'nun VAR'da uzun süre incelendikten sonra gol kararı çıkan pozisyonuna ofsayt olduğunu düşünerek tepki gösterdi.

KIRMIZI KART ÇIKTI

Karşılaşmanın 52. dakikasında Al Nassr forması giyen Muhammed el-Fetil, kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Mücadelede noktayı koyan isim ise 67. dakikada Al Shwirekh oldu ve skora denge geldi.

13 MAÇTA 5 MAĞLUBİYET

71 yaşındaki teknik adam Suudi ekibiyle ligde 12 toplamda ise 13. maçına çıktı. Bu süreçte 6 kez galibiyet sevinci yaşayan Terim'in öğrencileri, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.