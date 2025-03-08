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Fatih Terim'in Ronaldo'ya isyanı! Hakemlere büyük tepki... 4 gol 1 kırmızı kart var kazanan yok! Terim ile Ronaldo yenişemedi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
08.03.2025 08:44
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Suudi Arabistan Pro Lig'in 24. hafta mücadelesinde Cristiano Ronaldo'nun takımı Al-Nassr, Fatih Terim'in çalıştırdığı Al-Shabab'ı konuk etti. Tam 4 golün atıldığı karşılaşmada 1 de kırmızı kart çıkarken Terim'in Ronaldo'nun golüne itirazı gündem oldu. İşte detaylar...

Fatih Terim'in Ronaldo'ya isyanı! Hakemlere büyük tepki... 4 gol 1 kırmızı kart var kazanan yok! Terim ile Ronaldo yenişemedi
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 40 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Al Nassr
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Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan 24. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Haftanın maçında Cristiano Ronaldo'nun takımı Al-Nassr, Fatih Terim'in çalıştırdığı Al-Shabab'ı konuk etti. Tam 4 golün atıldığı karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlanırken karşılaşmada zaman zaman ilginç anlar yaşandı.

Al-Awwal Park'ta oynanan mücadele, 2-2 berabere bitti.

5 DAKİKADA ÖNE GEÇTİLER

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Konuk ekip Al-Shabab, 44. dakikada Hamdullah’ın attığı penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Stefano Pioli'nin öğrencileri ise 45+2’de Yahya ve 45+7’de Ronaldo’nun attığı gollerle geri dönerek devreye 2-1 üstün girdi.

FATİH TERİM İSYAN ETTİ

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Fatih Terim, Ronaldo'nun VAR'da uzun süre incelendikten sonra gol kararı çıkan pozisyonuna ofsayt olduğunu düşünerek tepki gösterdi.

KIRMIZI KART ÇIKTI

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Karşılaşmanın 52. dakikasında Al Nassr forması giyen Muhammed el-Fetil, kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Mücadelede noktayı koyan isim ise 67. dakikada Al Shwirekh oldu ve skora denge geldi.

13 MAÇTA 5 MAĞLUBİYET

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71 yaşındaki teknik adam Suudi ekibiyle ligde 12 toplamda ise 13. maçına çıktı. Bu süreçte 6 kez galibiyet sevinci yaşayan Terim'in öğrencileri, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

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