SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Fatih Terim’in Trabzonspor maçları

Fatih Terim’in Trabzonspor maçları

GALATASARAY HABERLERİ  | 04.07.2020 12:59 | Son Güncelleme

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Trabzonspor'a karşı sarı-kırmızılıların başında 25, MKE Ankaragücü’nde de 4 olmak üzere toplam 29 maça çıktı. Terim’in takımları bu maçlarda 14 galibiyet alırken, 6 kez mağlup oldu.

Fatih Terim’in Trabzonspor maçları

Süper Lig’in 30. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim, bordo-mavililer ile bugüne kadar 29 maçta karşı karşıya geldi.

Terim, ilk olarak 25 Ekim 1987'de MKE Ankaragücü’nü çalıştırırken, Karadeniz ekibi ile karşılaştı. Mücadeleyi Trabzonspor 3-2’lik skorla kazandı.

Fatih Terim, Trabzonspor’a karşı 25 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası ve 1 Gurbet Kupası olmak üzere toplam 29 kez rakip oldu. Deneyimli teknik adam, bu maçların 25’inde Galatasaray, 4’ünde de MKE Ankaragücü’nün başındaydı. Terim’in takımları 14 kez galip ayrılırken, 6 kez rakibine mağlup oldu. 9 maç ise beraberlikle sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, deneyimli teknik adam yönetiminde daha önce 21 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası ve 1 Gurbet Kupası olmak üzere Karadeniz ekibi ile oynadığı 25 müsabakanın 13’ünü kazanırken, 3’ünde sahadan mağlup ayrıldı.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROzan Güven'den ilk açıklamaOzan Güven'den ilk açıklama
Podolski şokta... Saldırı düzenlendi!Podolski şokta... Saldırı düzenlendi!
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bir ilde vakalar artıyor! 'Bunun tek sebebi...'

Bir ilde vakalar artıyor! 'Bunun tek sebebi...'

Eve geldi, eşi ve iki çocuğunu kanlar içinde buldu

Eve geldi, eşi ve iki çocuğunu kanlar içinde buldu

Podolski şokta... Saldırı düzenlendi!

Podolski şokta... Saldırı düzenlendi!

Fatih Terim bırakıyor mu?

Fatih Terim bırakıyor mu?

G.Saray ile anlaştı... F.Bahçe araya girdi!

G.Saray ile anlaştı... F.Bahçe araya girdi!

İç çamaşırsız sahaya çıkıyorum demişti... Yeni paylaşımı olay oldu!

İç çamaşırsız sahaya çıkıyorum demişti... Yeni paylaşımı olay oldu!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Galatasaray'dan Max Kruse bombası!

Galatasaray'dan Max Kruse bombası!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Muslera'nın röntgen filmi paylaşıldı

Muslera'nın röntgen filmi paylaşıldı

En güzel Galatasaray sözleri

En güzel Galatasaray sözleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatih Terim’in Trabzonspor maçları

Fatih Terim’in Trabzonspor maçları

Galatasaray'da koronavirüs test sonuçları negatif çıktı

G.Saray'da koronavirüs test sonuçları belli oldu

Lukas Podolski'nin dondurma dükkanına saldırı düzenlendi!

Podolski şokta... Saldırı düzenlendi!

Galatasaray'da Lemina ile yollar ayrılıyor

Onyekuru'dan sonra o da takımdan ayrıldı!

Galatasaray ile anlaşan Emre Kılınç'ın menajeri, Fenerbahçe ile görüşüyor!

G.Saray ile anlaştı... F.Bahçe araya girdi!

Sneijder, Utrecht takımında futbola geri dönüyor

Sneijder futbola geri dönüyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.