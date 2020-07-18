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Fatih Terim: İnanamıyorum

GALATASARAY HABERLERİ  | 18.07.2020 20:54 | Son Güncelleme

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı kulübün yaşadığı süreç hakkında açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim: İnanamıyorum

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı kulübün yaşadığı süreç hakkında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, pandemi sürecinden sonra sarı-kırmızılı takımın yaşadığı süreçe inanmakta zorlandığını dile getirdi.

Galatasaray'ın domine ettiği maçlarda puan kaybetmesinin mental olarak da bir çöküşe sebebiyet verdiğinin altını çizen Terim, "Kazanamadığımız maçlara ve başımıza gelenlere inanmak çok güç! Domine ettiğimiz maçlarda dahi başımıza gelenleri anlamak çok güç! Pandemi öncesi ve sonrasında birçok maçta iyi oynamamıza rağmen istediğimizi alamadık. Sadece fiziksel olarak değil mental olarak da bizi çok kötü etkiledi. Benim de Galatasaray'ın da istatistiğinde böyle bir şey yok, bu sene ne yaşarsa uçlarda yaşıyoruz. Bu krizi iyi yönetmek zorundayız" dedi.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
dayı bu ömer bayramda ne var bizim görmedşğimiz ayağından elinden tut sündür ömerden bayramdan öteye gitmez yazık değil mi gençlere hak yemşyor musunuz
türk futboolu bitmiş ,
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