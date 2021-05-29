Fatih Terim istedi, Galatasaray'da moral yemeği düzenlendi

Elit U19 Ligi'nde yoluna namağlup lider olarak devam eden Galatasaray 19 Yaş Altı Takımı, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen yemek organizasyonunda bir araya geldi. Ligde oynayacakları Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray 19 Yaş Altı Takımı, moral yemeğinde keyifli vakit geçirdi. Akademide son 5 yıldaki performanslar özelinde en çok sprint atan oyuncu olan Sarper Çağlar ve bir maçta en yüksek hıza ulaşan Eren Aydın ödüllerini koordinatör Ali Yavaş'ın elinden aldı. Akademinin önünün açık olduğunu ve A takıma önemli futbolcular kazandıracaklarını ifade eden Galatasaray Futbol Akademisi Koordinatörü Ali Yavaş, "Bunun adına moral yemeği diyelim. Eğitim içerisinde yarışmacılık da var. Bunu da bilmeleri ve öğrenmeleri lazım. Bu yüzden biz onlar adına seviniyoruz. Şampiyonluk ya da birincilik gelirse memnun oluruz elbette ama ana hedefimiz farklı. Yarışmacılığı öğrenmeleri iyi oluyor. Bunun da peşini bırakacaklarını sanmıyorum. Moralleri epey yerinde. Bugün de Fatih hocamızın isteği doğrultusunda bir moral yemeği verelim dedik. Üstüne koya koya geliyorlar. Akademimizin önü epey açık. Yine tekrar eski günlere gelip A takıma önemli futbolcular verecektir." diye konuştu.

Galatasaray Futbol Akademisi İdari Menajeri Egemen Ersoy ise, "Çocuklarımızın bu başarısıyla düşündüğümüz bir yemek planı oldu. Tamamen tesadüf. Derbiye özel bir durum değil. Havaların da yavaş yavaş güzelleşmesiyle bu tarihi uygun gördük. Ligin bitimine az bir süre kaldı. 5-6 maçlık bir periyodumuz kaldı. Play-off öncesi kadromuz, sporcularımız, idari kadromuz, teknik ekibimiz, hep birlikte bahçemizde güzel bir yemek organizasyonunda buluşmayı düşündük. Çocuklara da moral vereceği inancındayız. Bir nevi ödüllendirmek maksadıyla yaptık. Zor bir sezon yaşamalarına rağmen, çalışmalarına ara vermeksizin, son derece başarılı gidiyorlar. Çok iyi başlayıp aynı ivmeyle devam ediyorlar. Biz onların performansında son derece memnunuz. Umarım sonuna kadar devam edeceğiz." dedi. Türk futboluna iyi futbolcu kazandırmak hedefiyle çalıştıklarını vurgulayan U19 Takımı'nın Teknik Direktörü Ceyhun Müderrisoğlu, "Uzun bir aradan sonra akademimiz bir araya geldi. Sadece U19 Ligi oynanıyor. Pandemi sürecini zorlu geçirdik. Hem oyuncularımızla hem hocalarımızla birlikte online antrenmanlar yaptık. Ligimiz iyi gidiyor. Daha önce bunu organize etmiştik. Uzun bir ara olduğu için birbirimizi özlemiştik. Bu yüzden moral yemeği organizasyonu yapmak istiyorduk. Koordinatörümüz Ali Yavaş önderliğinde bunu gerçekleştirdik. Fenerbahçe maçının öncesinde bunun olması bir tesadüf oldu. Ligde de çok olumlu bir tablomuz var. Bize yakışan da bu. Alt yaş gruplarında iyi oyuncu yetiştirmek ve geliştirmek, oyuncuları A takımımıza ve milli takımlara kazandırmak istiyoruz. 19 performans yaş grubu olduğu için ve skorlar iyi gittiği için moral ve motivasyon açısından mutlu bir süreci geçiriyoruz." şeklinde konuştu.