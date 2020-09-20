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Fatih Terim: İsterlerse ben de giderim!

GALATASARAY HABERLERİ  | 20.09.2020 21:56 | Son Güncelleme

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Başakşehir maçını değerlendirdi.

Fatih Terim: İsterlerse ben de giderim!

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Başakşehir karşısında aldıkları 2-0'lık galibiyeti değerlendirdi. Marcao ayrılacak mı? sorusuna ilginç bir cevap veren Terim, "Galatasaray ekonomisine katkıda bulunacaksa fertlerin hiçbir önemi yok. Benim de bir yardımım olacaksa Galatasaray'a, ben de giderim. Bizim bu tarz oyuncuları alıp, büyük rakamlarla satmayı hedef edinmemiz lazım. Galatasaray'ın başkanı ve yönetimi var. İdari ve ekonomik işlerle onlar ilgilenir. Bunu kulübe bırakmak lazım. Bizim Marcao gibi daha çok oyuncu bulup, daha yüksek rakamlara satmayı hedeflememiz lazım" şeklinde konuştu.

Maçın hakemini tebrik eden Terim, "Bu akşam skordan bağımsız olarak hakem Atilla Karaoğlan ve ekibine tebriklerimi yollamak istiyorum. Maçın iyi geçmesini sağladı. Etki altında kalmadan çok iyi maç yönetti" dedi.

Futbolcularını tebrik eden Terim, "Keşke hepsinden tek tek bahsedebilsem ama zaman yetmez. Bütün oyuncularıma özverileri için teşekkür etmek istiyorum. Galatasaray taraftarının gurur duyacağı bir takım yavaş yavaş meydana geliyor. Taraftarlarımız, Galatasaray'ı özledi. Bu güzel oyunu da özledi. Oram buram ağrıyor diye bir gün bile bahane bulmayan bir takım oyuncusu Marcao. Başkanımız ve yönetimimiz öyle uygun görürse öyle davranılır. Yenisini buluruz, başkasını buluruz, var. Alıştık, geldiğimizden beri cezadayız zaten." ifadelerini kullandı.

Maçı değerlendiren Terim, "İlk 35-40 dakika gayet iyiydik, son 5 dakika üzerimize geldiler. İkinci yarıya skor olarak önde başladık ama oyun olarak başlayamadık. Rakibin 4-4-2'ye dönmesiyle bocalama oldu. Oyuna müdahale etmem gerektiğini hissettik, işler o noktada iyiye gitmeye başladı" şeklinde konuştu.


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