SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Fatih Terim: "İyi ki Galatasaraylıyım"

Fatih Terim: "İyi ki Galatasaraylıyım"

08.07.2021 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

47 yıl önce bugün Galatasaray 'a imza atan teknik direktör Fatih Terim bugün gerçekleştirilen idmanda GSTV'ye açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim: "İyi ki Galatasaraylıyım"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılılara imzasının 47. yıldönümünde GS TV'de açıklamalarda bulundu. İşte Fatih Terim'in sözleri...

"ÇOK GURUR VERİCİ"

Söylerken çok basit geliyor ama 47 hakikaten çok. Oyuncularıma inşallah beni geçersiniz dedim. Rahmetli Metin Oktay abiye babam, oğlum sana emanet dediğinden beri 47 yıl geçmiş. Metin abi emanete iyi baktı. Galatasaraylı Fatih olduk. Arkasından evlendim, çocuklarım, torunlarım oldu. Teknik adam oldum sonra. Allah'a şükür ki bunların hepsini çok istediğim yer olan Galatasaray'da geçirdim. Bu çok gurur verici bir olay.

"SONSUZ TEŞEKKÜRLER"

Ben buralıyım demek gururların en büyüğü. İyi ki Galatasaraylıyım, iyi ki oynamışım, iyi ki hocalık yapıyorum. Hatamla sevabımla günahımla kabul eden Galatasaraylılara sonsuz teşekkür ederim.

"BAŞARI AĞIR BASIYOR"

O kadar güzel günler geçirdik ki kötü günleri de güzel olarak yad ediyorum. Başarı tarafımızın kefede ağır bastığını görmek de beni çok mutlu ediyor. Yaşadığım üçgen arasındaki en önemli etkenlerden birisi ailemle birlikte Galatasaray'dır.

"BURADA ÇOK MÜSTERİHİM"

Allah, Galatasaray'la bana öyle şeyler nasip etti ki... Burada oynayacağım, kaptan olacağım, hoca olacağım diye hayal ettim hep. Düşüncelerimizin üstünde başarılarımız olduğu çok açık. Burada çok müsterihim.

"HAYALLERİMİN SINIRI YOK"

Dünyanın herhangi bir yerine gittiğinizde Galatasaray'ı biliyorlarsa zaten her şey ortadadır. Benim hayallerimin sınırı yok belki ama onun bile üstünde bazı şeyler oldu burada. O yüzden ne desek az.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Maça damga vuran penaltı kararıMaça damga vuran penaltı kararı
Kaşıntı ve pullanma varsa dikkat! Bakın neden oluyormuşKaşıntı ve pullanma varsa dikkat! Bakın neden oluyormuş
G.Saray'da ayrılık! Yıldız isim veda ettiG.Saray'da ayrılık! Yıldız isim veda etti
Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bodrum'da 8 litre su için 960 lira hesap!

Bodrum'da 8 litre su için 960 lira hesap!

İki elti Yufkacı Muhammer'e kaçmıştı! Esra Erol'daki olayda flaş gelişme

İki elti Yufkacı Muhammer'e kaçmıştı! Esra Erol'daki olayda flaş gelişme

Gündem yaratan Taylan Antalyalı açıklaması

Gündem yaratan Taylan Antalyalı açıklaması

'Yeter artık Şenol hocam bırakın'

'Yeter artık Şenol hocam bırakın'

'Emre Belözoğlu ile görüştüğüm doğru'

'Emre Belözoğlu ile görüştüğüm doğru'

İngiltere - Danimarka maçında penaltı tartışması

İngiltere - Danimarka maçında penaltı tartışması

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

İşte Rachid Ghezzal transferinde son durum!

İşte Rachid Ghezzal transferinde son durum!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ozan Kabak'ın yeni takımı belli oldu

Ozan Kabak'ın yeni takımı belli oldu

Ghezzal'ın babası resmen açıkladı! G.Saray...

Ghezzal'ın babası resmen açıkladı! G.Saray...

Lionel Messi bombası! Tarihi teklif...

Lionel Messi bombası! Tarihi teklif...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.