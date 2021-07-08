Fatih Terim: "İyi ki Galatasaraylıyım"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılılara imzasının 47. yıldönümünde GS TV'de açıklamalarda bulundu. İşte Fatih Terim'in sözleri...

"ÇOK GURUR VERİCİ"

Söylerken çok basit geliyor ama 47 hakikaten çok. Oyuncularıma inşallah beni geçersiniz dedim. Rahmetli Metin Oktay abiye babam, oğlum sana emanet dediğinden beri 47 yıl geçmiş. Metin abi emanete iyi baktı. Galatasaraylı Fatih olduk. Arkasından evlendim, çocuklarım, torunlarım oldu. Teknik adam oldum sonra. Allah'a şükür ki bunların hepsini çok istediğim yer olan Galatasaray'da geçirdim. Bu çok gurur verici bir olay.

"SONSUZ TEŞEKKÜRLER"

Ben buralıyım demek gururların en büyüğü. İyi ki Galatasaraylıyım, iyi ki oynamışım, iyi ki hocalık yapıyorum. Hatamla sevabımla günahımla kabul eden Galatasaraylılara sonsuz teşekkür ederim.

"BAŞARI AĞIR BASIYOR"

O kadar güzel günler geçirdik ki kötü günleri de güzel olarak yad ediyorum. Başarı tarafımızın kefede ağır bastığını görmek de beni çok mutlu ediyor. Yaşadığım üçgen arasındaki en önemli etkenlerden birisi ailemle birlikte Galatasaray'dır.

"BURADA ÇOK MÜSTERİHİM"

Allah, Galatasaray'la bana öyle şeyler nasip etti ki... Burada oynayacağım, kaptan olacağım, hoca olacağım diye hayal ettim hep. Düşüncelerimizin üstünde başarılarımız olduğu çok açık. Burada çok müsterihim.

"HAYALLERİMİN SINIRI YOK"

Dünyanın herhangi bir yerine gittiğinizde Galatasaray'ı biliyorlarsa zaten her şey ortadadır. Benim hayallerimin sınırı yok belki ama onun bile üstünde bazı şeyler oldu burada. O yüzden ne desek az.



