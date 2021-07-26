Fatih Terim Joher Rassoul'un peşinde!

Galatasaray, Adana Demirspor'un başarlılı stoperi Joher Rassoul'u transfer etmek istiyor. Sarı-kırmızılılar, savunma bölgesinde en son Göztepe'den ayrılan Alpaslan Öztürk'ü transfer ederken kadrosunda Luyindama ve Marcao haricinde Valentine Ozornwafor'u da bulunduruyor.

Galatasaray, Adana Demirspor'da forma giyen 25 yaşındaki Senegalli savunma oyuncusunu gündemine aldı.Geçen sezon Adana Demirspor'un Süper Lig'e yükselmesinde önemli rol oynayan Rassoul, 33 maça çıktı ve 2 asist yaptı.

FENERBAHÇE DE İSTİYOR!

Kaan Ayhan'ı gündemine alan Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'un Süper Lig'e yükselmesinde pay sahibi olan Joher Rassoul'la da ilgilendiği iddia ediliyor. 1 yıl daha kontratı bulunan 25 yaşındaki Senegalli savunmacı, Adana ekibine 2019'da Lokeren'den bedelsiz geldi. Ön libero ve sol bek de oynayan Rassoul, Demirspor'da 73 maça çıktı.



