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Galatasaray'ın yeni transferi Boey İstanbul'da

26.07.2021 07:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Kamerun asıllı Fransız sağ bek Sacha Boey'i taşıyan uçak İstanbul'a indi. Sarı kırmızılı ekibin kısa süre içerisinde 20 yaşındaki futbolcu ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

Galatasaray'ın yeni transferi Boey İstanbul'da

Bir gecede üç transfer bombası birden patlatan Galatasaray'ın, yeni Fransız sağ beki Sacha Boey, İstanbul'a geldi. Sacha Boey ile 2025 yılına kadar sözleşme imzalanacak. 20 yaşındaki sağ bekin bonservisi için 1 milyon Euro ödenecek.

İKİ İSME SORULDU

Ülkesinde Rennes takımının formasını giyen 20 yaşındaki futbolcuyu, Fransız futbolunun içerisinde görev yapan iki isme soruldu.

"UCUZ BİR FİYATA BIRAKILDI"

Fransız futbolcu temsilcisi Laurent Abitebol, Fanatik Gazetesi'ne Sacha Boey'le ilgili olarak, "Gelişime çok açık bir oyuncu. Sağ ve sol bek oynayabiliyor. Dijon'da etkili bir performans sergiledi. Rennes takımı ucuz bir rakama bıraktı."

"MİLLİ TAKIMDA OYNAYABİLİR"

"Gelecekte Fransa Milli Takımı'nda rahatlıkla oynayabilecek bir yeteneğe sahip. Fatih Terim ile oyunu hücum yönünde gelişim gösterecek bir yetenek" açıklamasını yaptı.

"EN İYİLERDEN BİRİ OLACAK"

Fransa'da yaşayan futbolcu temsilcisi Lucas Köse ise genç oyuncuyu şu sözlerle anlattı:

"Fransa'nın en iyi sağ beklerinden biri olacak kesinlikle. Atlet bir oyuncu. Oyun bilgisi yüksek. Fransa'dan birçok takımın izlediği ve gelişimini takip ettiği bir yetenek."

"G.SARAY'A GÜÇ KATACAKTIR"

"Biraz daha tecrübe kazanırsa ileride Fransa Milli Takımı oyuncusu olacak. Bu potansiyeli var. Monaco ve Angers, bu oyuncuyu istemişlerdi. Türkiye onun için ideal bir lig. Süratli ve soğukkanlı. Galatasaray takımına güç katacaktır."

"POTANSİYELİ YÜKSEK"

"Fransa Milli Takımı hocalarının sürekli takip ettiği bir yetenek. Bu da ondaki potansiyeli gösteriyor."


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