Fatih Terim, Jose Mourinho'ya rakip olabilir! Beşiktaş başkanıyla görüşme gerçekleştirdi...

Beşiktaş'ın yeni çalıştırıcının kim olacağı merak konusu olmuş durumda. Bir an evvel yeni hocayı belirleyip transferlere başlamak isteyen siyah-beyazlılar için flaş bir iddia ortaya atıldı.

"FATİH TERİM İLE HASAN ARAT GÖRÜŞTÜ"

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın geçtiğimiz günlerde Fatih Terim ile sözleşme ve transfer bütçesi hakkında konuştukları iddia edildi.

"FATİH TERİM'LE BAŞKAN BİR GÖRÜŞME YAPTI"

Beşiktaş'ın altyapısına oyuncu yetiştirmek için kurulan okullardan birinin başkanlığını üstlenen Yılmaz Canpotal, Radyaspor'da Özgür Sancar'ın konuğu oldu. Canpotal, ''Başkan Hasan Arat yerli bir teknik direktör getirecek. Net bir biçimde duydum. Fatih Terim'le başkan bir görüşme yaptı. Fatih hocanın transfer bütçesi ve sözleşme ile ilgili düşüncelerini öğrendi. Cuma gününden önce Bodrum'da yeniden bir araya gelecekler ve kesin kararı verecekler. Bana göre Fatih hocanın kabul etme olasılığı yüzde 70. Şayet anlaşamazlarsa Serdar Topraktepe ile devam etmek de alternatifler arasında'' dedi. (Ajansspor)





