Fatih Terim Kasımpaşa maçında forvet kararını verdi

Forvet transferi yapılmayan Galatasaray'da Fatih Terim çözümü yine takım içinden buldu. Süper Lig'de Eren Derdiyok'u forvette kullanacak olan Terim, Şampiyonlar Ligi'ne ise Henry Onyekuru'yu hazırlıyor.
Kasımpaşa'ya karşı kanatta görev yapacak Nijeryalı yıldız, Lokomotiv Moskova maçında ise ileri uca geçecek. Avrupa'da forvetsiz düzeni deneyecek Terim, Onyekuru'nun hareketli oyununa güveniyor ve Nijeryalı yıldızın çabukluğuyla rakip savunmayı zorlayacağını düşünüyor. Emre Akbaba, Belhanda'nın 3 maçlık cezasını çekeceği Süper Lig'de 10 numara pozisyonunda görev yapacak. Şampiyonlar Ligi'nde Belhanda'dan yararlanacak Fatih Terim, Emre Akbaba'yı Lokomotiv Moskova maçında sağ açıkta kullanacak.
21 yaşındaki Onyekuru Galatasaray'ın Süper Lig'de oynadığı 4 karşılaşmaya da 11'de başladı ve 338 dakika sahada kaldı. Nijeryalı yıldız 1-0 kazanılan Göztepe ve 6-0'lık fark yaptıkları Alanya maçlarında birer gol attı.
KASIMPAŞA MAÇI HÜCUM HATTI
Onyekuru
Emre
Rodrigues
Eren
LOKOMOTİV MAÇI HÜCUM HATTI
Emre
Belhanda
Rodrigues
Onyekuru
Anthony Modeste Köln ile idmanlara çıkmaya başladı!
Natasha Thomsen Beşiktaş formasını giydi!
Beşiktaş'ta Negredo'nun perşembe günü Al Nasr'a transfer olacağı iddia edildi!
Duygun Yarsuvat: Yeni bir seçim yapmak istemiyoruz!
Eto'o Emre Akbaba suçlamasına sert yanıt verdi
Fenerbahçe'de Nabil Dirar ve Ozan Tufan'ın yeni adresi Birleşik Arap Emirlikleri
Mesut Özil Fenerbahçe'nin hayalini süslüyor
Adnan Öztürk: Galatasaray'ın başkanı Fatih Terim’dir
Burak Yılmaz'dan şoke eden sözler
Trabzonspor, yönetim kurulu kararıyla Burak Yılmaz'ın kaptanlığını aldı!
UEFA'dan üçüncü turnuvaya yeşil ışık
Crouch'tan skandal itiraf: Alonso'nun eşine aşık oldum
Claudia Romani tatilini İtalya'da yapıyor
Okuyucu Yorumları 1 yorum