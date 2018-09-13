Fatih Terim Kasımpaşa maçında forvet kararını verdi

Forvet transferi yapılmayan Galatasaray'da Fatih Terim çözümü yine takım içinden buldu. Süper Lig'de Eren Derdiyok'u forvette kullanacak olan Terim, Şampiyonlar Ligi'ne ise Henry Onyekuru'yu hazırlıyor.

Kasımpaşa'ya karşı kanatta görev yapacak Nijeryalı yıldız, Lokomotiv Moskova maçında ise ileri uca geçecek. Avrupa'da forvetsiz düzeni deneyecek Terim, Onyekuru'nun hareketli oyununa güveniyor ve Nijeryalı yıldızın çabukluğuyla rakip savunmayı zorlayacağını düşünüyor. Emre Akbaba, Belhanda'nın 3 maçlık cezasını çekeceği Süper Lig'de 10 numara pozisyonunda görev yapacak. Şampiyonlar Ligi'nde Belhanda'dan yararlanacak Fatih Terim, Emre Akbaba'yı Lokomotiv Moskova maçında sağ açıkta kullanacak.

21 yaşındaki Onyekuru Galatasaray'ın Süper Lig'de oynadığı 4 karşılaşmaya da 11'de başladı ve 338 dakika sahada kaldı. Nijeryalı yıldız 1-0 kazanılan Göztepe ve 6-0'lık fark yaptıkları Alanya maçlarında birer gol attı.

KASIMPAŞA MAÇI HÜCUM HATTI

Onyekuru

Emre

Rodrigues

Eren

LOKOMOTİV MAÇI HÜCUM HATTI

Emre

Belhanda

Rodrigues

Onyekuru



