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Fatih Terim Kasımpaşa maçında forvet kararını verdi

GALATASARAY HABERLERİ  | 13.09.2018 08:07 | Son Güncelleme

Forveti olmayan Fatih Terim, rakibe göre çözüm üretecek. Galatasaray'ın hocası, ligde Eren Derdiyok'u ileride oynatırken, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde forvetsiz düzeni deneyecek. Henry Onyekuru çabukluğuyla rakip savunmayı zorlayacak.

Fatih Terim Kasımpaşa maçında forvet kararını verdi

Forvet transferi yapılmayan Galatasaray'da Fatih Terim çözümü yine takım içinden buldu. Süper Lig'de Eren Derdiyok'u forvette kullanacak olan Terim, Şampiyonlar Ligi'ne ise Henry Onyekuru'yu hazırlıyor.

Kasımpaşa'ya karşı kanatta görev yapacak Nijeryalı yıldız, Lokomotiv Moskova maçında ise ileri uca geçecek. Avrupa'da forvetsiz düzeni deneyecek Terim, Onyekuru'nun hareketli oyununa güveniyor ve Nijeryalı yıldızın çabukluğuyla rakip savunmayı zorlayacağını düşünüyor. Emre Akbaba, Belhanda'nın 3 maçlık cezasını çekeceği Süper Lig'de 10 numara pozisyonunda görev yapacak. Şampiyonlar Ligi'nde Belhanda'dan yararlanacak Fatih Terim, Emre Akbaba'yı Lokomotiv Moskova maçında sağ açıkta kullanacak.

21 yaşındaki Onyekuru Galatasaray'ın Süper Lig'de oynadığı 4 karşılaşmaya da 11'de başladı ve 338 dakika sahada kaldı. Nijeryalı yıldız 1-0 kazanılan Göztepe ve 6-0'lık fark yaptıkları Alanya maçlarında birer gol attı.

KASIMPAŞA MAÇI HÜCUM HATTI

Onyekuru
Emre
Rodrigues
Eren

LOKOMOTİV MAÇI HÜCUM HATTI

Emre
Belhanda
Rodrigues
Onyekuru

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