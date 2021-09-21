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Fatih Terim Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu'nu kızağa çekiyor

21.09.2021 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa'da Lazio karşısında muhteşem bir performans sergileyen Galatasaray ligde hala istediği futbolu sergileyemiyor. Fatih Terim bu hafta Kayserispor maçında 2 genç yıldızı kulübeye çekmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...

Fatih Terim Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu'nu kızağa çekiyor

Sıkışık maç takviminde üst üste oynanan maçların ardından performansları düşen iki genç yetenek; Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu'na kötü haber. Teknik patron Fatih Terim, iki oyuncuyu da yarınki Kayserispor mücadelesinde kızağa çekmeye hazırlanıyor.

Fatih hoca, Halil'in yerine ileri uçta Mostafa Mohamed'i ilk 11'de başlatacak. Sol önde ise Kerem'in yerine doktorların izin vermesi durumunda Barış Alper Yılmaz görev yapacak. Aksi takdirde Babel'in sola geçip sağ önde Emre Kılınç'ın oynama ihtimali de bulunuyor. Fatih Terim ileri uçta yapacağı değişikliklerle ilgili son kararını bugünkü antrenman sonrası verecek.


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Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü Kerem Aktürkoğlu Halil Dervişoğlu
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