Fatih Terim, kritik maç öncesinde konuştu: "Türkiye, Portekiz'den korksun!"

Spor Toto Süper Lig'de bu sezonun ikinci devresinde Galatasaray'daki görevinden ayrılan teknik direktör Fatih Terim, A Milli Takımımızın Portekiz ile oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final maçı için Record'a özel açıklamalar yaptı.

Aynı zamanda geçmişte A Milli Takımımızın da teknik direktörlüğünü yapmış olan Terim, Portekiz'in Türkiye'den çekinmesi gerektiğini söyledi.

İŞTE FATİH TERİM'İN AÇIKLAMALARI...

"BÜYÜK TURNUVALARI HAK EDİYORUZ"

"Türkiye olarak görevimiz çok zor. Ancak, Türkiye tarihi boyunca karmaşık problemleri aşarak başarılar elde etti. Büyük turnuvalardaki performansımıza bakınca, hep orada olmayı hak eden bir takıma sahip olduk."

"ÖZEL BİR TAKIMIMIZ VAR"

"EURO 2000, 2002 Dünya Kupası ve EURO 2008'deki performanslarımız hala herkes tarafından hatırlanıyor. Özel bir takımımız ve birlikte çalışma fırsatı bulduğum oyuncular da var."

"BU ÇOCUKLAR HAK EDİYOR!"

"Milli takımdaki çocuklarımız, daha büyük bir rekabet içerisinde kendilerini ispat etmeyi hak ediyorlar."

"DÜNYA KUPASI MAÇLARINDAN KALİTELİ OLACAK"

"Portekiz'in playofflara dramatik bir şekilde düştükten sonra burada olmasından ötürü üzgün olduğumu itiraf etmeliyim. Dürüst olmak gerekirse, Portekiz ile Türkiye arasındaki maçın Dünya Kupası'nın bazı maçlarından bile daha kaliteli olacağını düşünüyorum."

"COŞKUYLA DESTEKLEYECEĞİM"

"Bir teknik direktör olarak bu maçı bir uzman gözüyle izleyeceğim ama elbette büyük bir coşkuyla Türkiye'yi destekleyeceğim!"

"PIZZI KALİTESİNİ GÖSTERDİ!"

"Pizzi çok deneyimli bir oyuncu ve üst düzey oyuncu kumaşı var. Benfica'da önemli işler yaptı. Şu anda Türkiye'ye transfer oldu ve gelir gelmez kalitesini göstermeye başladı."

"SEVEREK TAKİP ETTİKLERİM VAR"

"Benfica'da çok fazla kaliteli oyuncu var. Her zaman Avrupa'nın büyük liglerinde oynayan ve Benfica'dan giden oyuncular görebiliyoruz. Benfica'da severek takip ettiğim çok yetenekli gençler var. Benfica'dan Türkiye'ye gelen oyuncuların da hemen adapte olup iyi performans gösterdiğini görüyoruz."

