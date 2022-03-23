SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım
  4. Fatih Terim, kritik maç öncesinde konuştu: "Türkiye, Portekiz'den korksun!"

Fatih Terim, kritik maç öncesinde konuştu: "Türkiye, Portekiz'den korksun!"

23.03.2022 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray ve A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Fatih Terim, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde oynanacak olan Türkiye - Portekiz maçı için açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik direktör, "Büyük bir coşkuyla Türkiye'yi destekleyeceğim" derken, ev sahibi ekip hakkında da konuştu. İşte Terim'in Portekiz basınına yaptığı açıklamalar...

Fatih Terim, kritik maç öncesinde konuştu: "Türkiye, Portekiz'den korksun!"

Spor Toto Süper Lig'de bu sezonun ikinci devresinde Galatasaray'daki görevinden ayrılan teknik direktör Fatih Terim, A Milli Takımımızın Portekiz ile oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final maçı için Record'a özel açıklamalar yaptı.

Aynı zamanda geçmişte A Milli Takımımızın da teknik direktörlüğünü yapmış olan Terim, Portekiz'in Türkiye'den çekinmesi gerektiğini söyledi.

İŞTE FATİH TERİM'İN AÇIKLAMALARI...

"BÜYÜK TURNUVALARI HAK EDİYORUZ"

"Türkiye olarak görevimiz çok zor. Ancak, Türkiye tarihi boyunca karmaşık problemleri aşarak başarılar elde etti. Büyük turnuvalardaki performansımıza bakınca, hep orada olmayı hak eden bir takıma sahip olduk."

"ÖZEL BİR TAKIMIMIZ VAR"

"EURO 2000, 2002 Dünya Kupası ve EURO 2008'deki performanslarımız hala herkes tarafından hatırlanıyor. Özel bir takımımız ve birlikte çalışma fırsatı bulduğum oyuncular da var."

yazarlardan_milli_takim_a9803_800

"BU ÇOCUKLAR HAK EDİYOR!"

"Milli takımdaki çocuklarımız, daha büyük bir rekabet içerisinde kendilerini ispat etmeyi hak ediyorlar."

"DÜNYA KUPASI MAÇLARINDAN KALİTELİ OLACAK"

"Portekiz'in playofflara dramatik bir şekilde düştükten sonra burada olmasından ötürü üzgün olduğumu itiraf etmeliyim. Dürüst olmak gerekirse, Portekiz ile Türkiye arasındaki maçın Dünya Kupası'nın bazı maçlarından bile daha kaliteli olacağını düşünüyorum."

"COŞKUYLA DESTEKLEYECEĞİM"

"Bir teknik direktör olarak bu maçı bir uzman gözüyle izleyeceğim ama elbette büyük bir coşkuyla Türkiye'yi destekleyeceğim!"

"PIZZI KALİTESİNİ GÖSTERDİ!"

"Pizzi çok deneyimli bir oyuncu ve üst düzey oyuncu kumaşı var. Benfica'da önemli işler yaptı. Şu anda Türkiye'ye transfer oldu ve gelir gelmez kalitesini göstermeye başladı."

basakiehir_7984321654 (1)

"SEVEREK TAKİP ETTİKLERİM VAR"

"Benfica'da çok fazla kaliteli oyuncu var. Her zaman Avrupa'nın büyük liglerinde oynayan ve Benfica'dan giden oyuncular görebiliyoruz. Benfica'da severek takip ettiğim çok yetenekli gençler var. Benfica'dan Türkiye'ye gelen oyuncuların da hemen adapte olup iyi performans gösterdiğini görüyoruz."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Portekiz-Türkiye maçı kaderini belirleyecek! Yenilirse bırakıyor...Portekiz-Türkiye maçı kaderini belirleyecek! Yenilirse bırakıyor...
Galatasaray taraftarı Gomis'i takımdan kovdu!Galatasaray taraftarı Gomis'i takımdan kovdu!
Erman Toroğlu canlı yayında ipi eline aldı! ''Kafada bitirmişler...''Erman Toroğlu canlı yayında ipi eline aldı! ''Kafada bitirmişler...''
Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü Türkiye Milli Futbol Takımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Akaryakıta büyük zam! İşte yeni benzin ve motorin fiyatları

Son dakika: Akaryakıta büyük zam! İşte yeni benzin ve motorin fiyatları

Abramovich niyeti bozdu! Süper Lig devini alıyor...

Abramovich niyeti bozdu! Süper Lig devini alıyor...

Bakan Soylu duyurdu! Bu sabah itibarıyla başladı

Bakan Soylu duyurdu! Bu sabah itibarıyla başladı

Vefat eden kızına argo kelimeler...

Vefat eden kızına argo kelimeler...

Tarihe karışıyor! UEFA, o kuralı kaldırıyor...

Tarihe karışıyor! UEFA, o kuralı kaldırıyor...

Galatasaraylı yıldız, 10 milyon euro'ya Serie A'ya gidiyor!

Galatasaraylı yıldız, 10 milyon euro'ya Serie A'ya gidiyor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çarşı-pazarda Ramazan hareketliliği

Çarşı-pazarda Ramazan hareketliliği

İlk iftar ne zaman?

İlk iftar ne zaman?

Ramazan'da tok tutan yiyecekler nelerdir?

Ramazan'da tok tutan yiyecekler nelerdir?

Ramazan gelmeden zam geldi! Yüzde 35 artış

Ramazan gelmeden zam geldi! Yüzde 35 artış

Hayati tehlikesi olan trans yağla karıştırılıyor! Aslında çok faydalı

Hayati tehlikesi olan trans yağla karıştırılıyor! Aslında çok faydalı

Ramazan pidesi sevenlere yeni bir lezzet: Süt çöreği tarifi

Ramazan pidesi sevenlere yeni bir lezzet: Süt çöreği tarifi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.