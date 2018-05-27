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Fatih Terim, Lionel Carole'ün takımda kalmasını istedi

GALATASARAY HABERLERİ  | 27.05.2018 14:44 | Son Güncelleme

Fatih Terim geçtiğimiz sezon Sevilla'ya kiralanan Lionel Carole için kararını verdi. Fatih Terim, Lionel Carole'ün gelecek sezon kadrosunda yer almasına karar verdi.

Fatih Terim, Lionel Carole'ün takımda kalmasını istedi

Fatih Terim, gelecek sezon planları içinde Lionel Carole'ü de düşünüyor.

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Sevilla'ya kiraladığı Lionel Carole, İspanyol ekibinde kadro dışı kalmıştı.

Fransız sol bek sezon bitince yeniden Aslan'a döndü. Kulüpteki geleceğine Fatih Terim karar verecek. Carole'ün kaderi sezon başı kampında belli olacak. İmparator, yedek sol bek olarak Carole'ü kadroda tutmayı planlıyor.

(Fotomaç)

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Galatasaray Lionel Carole

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