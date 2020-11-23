SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Fatih Terim maç sonunda sinirlerine hakim olamadı!

Fatih Terim maç sonunda sinirlerine hakim olamadı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 23.11.2020 22:08 | Son Güncelleme

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kayserispor maçı sonrasında verilen röportajda sinirli hali gündeme damga vurdu. Muhabirden tek soru alıp konuşmayı sonlandıran Terim, sosyal medyada olay oldu.

Fatih Terim maç sonunda sinirlerine hakim olamadı!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kayserispor ile 1-1 berabere kaldıkları mücadele sonrasında konuştu.

Maçı değerlendiren Terim, "Bir defa mücadelesi için Kayserispor'u mücadele ediyorum. Hem 11'e 11, hem 11'e 10. Aldıkları puanı tebrik ediyorum. 1 isabetli şutları var, o da gol. Futbol da böyle bir oyun işte... 25 şut, 30 orta fark etmiyor. Golü atman gerekiyor. 1-1 bitirdik. Bizim için hakikaten kayıp puan. Özellikle, ilk yarı farklı skorla garantiye alıp içeri girmeliydik. Maalesef, yakın mesafelerden goller atamadık. Futbol çok iyi ama iyi oynayan kimse amorti vermiyor." dedi. Oyunun çok durmasına rağmen 5 dakika uzatma verilmesinin az olduğunu kaydeden deneyimli hoca, "Bugün 5 dakika uzatma verdiler, kaldım sahada, gitmedim. Biz oynamak istiyoruz. Hakem muhteşem, harika, bravo, tebrikler. Genç oynatıyor, çalmıyor. Kardeşim 10 oyuncu değişti ya! Herkes yatıyor. 5 dakika mıdır! Ali Sami Yen'de bu kadar kolay mı 8, 9, 10 vermemek. 5 dakika mı uzatmalar Allah rızası için ya! Bu nedir ya! Biz oynamak istiyoruz! Oyunun momentumunu karşı taraf düşürdükten sonra isterseniz daha fazla ekleyin. Sarı kart o da yok. Oynamak isteyen bir taraf var. Oynamak istemeyen bir sürü var. Anlamadım bu işi." ifadelerini kullandı.

c4246b12caea218980336f66d8895dbe

Maçta topun oyunda kalma süresinin çok az olduğunu belirten tecrübeli antrenör, "Borç para alır gibi borç dakika mı kardeşim! Biz de saat tutuyoruz kardeşim. Bizim de scoutlar tutuyor. Şu maça tutun, oynanmayan kaç dakika var! Genel maça bakın, 45 dakika oynandı mı? Ben de yatan oyuncuma kızıyorum. Ağır hareket etmeyi anlarım ama bütün maç buna müsaade edersen olmaz. Sonra da 5 dakika veriyorsun. Atarım atmam. İsyanım buna, oynamak istiyoruz. İlk defa değil de bu. Sabahlara kadar seminerlerde anlatsınlar. Korku dağları bekler." diye konuştu ve daha fazla soru almadan röportajdan ayrılarak şaşkınlık yarattı.

Kayserispor'da Lung, Galatasaray maçında gözyaşlarını tutamadı!Kayserispor'da Lung, Galatasaray maçında gözyaşlarını tutamadı!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Füze gibi fırladı! Timsahın öğle yemeği oluyordu ama... Füze gibi fırladı! Timsahın öğle yemeği oluyordu ama...
''Uzatma dakikalarına aklım yatmadı''''Uzatma dakikalarına aklım yatmadı''
İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'iİşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İşte 2021 altın fiyatı tahmini!
İşte 2021 altın fiyatı tahmini!
Koronavirüs ile kan grupları arasında nasıl bir ilişki var?
Koronavirüs ile kan grupları arasında nasıl bir ilişki var?
10 kişi Kayserispor'dan Galatasaray'a çelme!
10 kişi Kayserispor'dan Galatasaray'a çelme!
Barcelona'da şok karar! Messi kadro dışı bırakıldı
Barcelona'da şok karar! Messi kadro dışı bırakıldı
Ozan Tufan bombayı patlattı! Sörloth transferi...
Ozan Tufan bombayı patlattı! Sörloth transferi...
Sörloth, Süper Lig'e geri dönüyor!
Sörloth, Süper Lig'e geri dönüyor!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
12 Dev Adam'da ayrılık resmen açıklandı
12 Dev Adam'da ayrılık resmen açıklandı
F.Bahçe'den bir transfer bombası daha
F.Bahçe'den bir transfer bombası daha
İdmanda ortalık karıştı! Yumruklar konuştu...
İdmanda ortalık karıştı! Yumruklar konuştu...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatih Terim maç sonunda sinirlerine hakim olamadı!
Fatih Terim, röportajı terketti!
Ryan Donk, Diagne ve Linnes'ten Kayserispor maçı yorumu geldi
''Uzatma dakikalarına aklım yatmadı''
Ali Yavuz Kol bu sezon ilk kez oynadı
Ali Yavuz Kol bu sezon ilk kez oynadı
Kayserispor'da Lung, Galatasaray maçında gözyaşlarını tutamadı!
Galatasaray maçına gözyaşları damga vurdu!
ÖZET | Galatasaray-Kayserispor: 1-1
10 kişi Kayserispor'dan Galatasaray'a çelme!
Galatasaray ve Fenerbahçe'den Sörloth savaşı!
Sörloth, Süper Lig'e geri dönüyor!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.