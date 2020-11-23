Kayserispor'da Lung, Galatasaray maçında gözyaşlarını tutamadı!

Süper Lig'de Galatasaray ile Kayserispor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısında konuk ekip adına talihsiz anlar yaşandı.
Kayserispor'da ilk olarak sol bek Yasir Subaşı sakatlandı ve 43. dakikada yerini Aziz Behich'e bıraktı. Daha sonra ise ilk yarıda 7 kritik kurtarış yapan Kayserispor'un başarılı kalecisi Silviu Lung sakatlandı.
İlk yarının son anlarında topu uzaklaştırmak isteyen Lung sakatlandı ve göz yaşları içerisinde yerde kaldı. Oyunun son bölümünde sakat sakat oynayan Rumen kaleci, ikinci yarının hemen başında yerini İsmail Çipe'ye bıraktı.
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