Fatih Terim: Mesele hep kalacak gibi oynamak

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Randers'ı 2-1 mağlup eden Galatasaray adını gruplara yazdırdı.

Fatih Terim, karşılaşmanın ardından Spor Smart'a verdiği demeçte keyifli bir maç izlettiklerini vurguladı.

"AVRUPA LİGİ'NDE OLMAK İSTEDİK"

"Herhalde buradan kazancımız çok golden ve garanti maçtan ziyade oynadığımız pozitif futbol. Seyredene zevk veren bir maç oldu. 3 gün önce de çok önemli bir maç oynadık. Ama buna rağmen ikinci yarıda 15-20 dakikalık tempo 8-10 pozisyon getirdi. İlk yarıda rakip kalemize gelmeden gol buldu. İlk yarıda golü bulabilsek ikinci yarı daha olabilirdi. Üç günde oynanan maçlara rağmen yüksek bir tempoydu. Oyuncularımı kutluyorum. Pes etmediler, Avrupa Ligi'nde olmayı istedik. Güzel bir maç izlettirdiğimizi düşünüyorum en azından. Taraftarımız bizimle olduğunda neler oluyor bunun da görmenin sevincini yaşıyorum."

"BARIŞ ALPER DAHA İYİ OLACAK"

"Zaman zaman taraftarlarımız heyecanlı olarak bazı oyuncularımızın bir an evvel oynamasını istiyor ama özellikle genç oyuncular için zamanlama çok önemli. Tümüyle kaybedebilirsiniz ve kaybetmemek için bunlara dikkat etmelisiniz. Barış Alper Yılmaz'ı ben ilk PSV maçına koydum. Birkaç güzel hareketini kafamıza yazdık. Biraz daha zamanı olduğunu düşündük. Taktik, teknik, özel çalışmalarına bile daha çok giremedik. Isındıkça daha iyi olacak. Kerem çok yoruldu, onun için Barış'ı tercih ettim ikinci yarıda. Ne kadar darbe alırsa alsın savrulmayan bir oyuncumuz. Hatta sol bek o kadar yoruldu ki sakatlanıp çıkmak istedi bence... Onlar bizim göz bebeklerimiz ama yaş alan gençler de vardır. Onları da unutmamak lazım. Umarım Barış ve onun gibileri kazanmaya devam ederiz."

DIAGNE VE BABEL KALACAK MI GİDECEK Mİ?

Mbaye Diagne'nin direkten dönen iki topuna esprili bir dille vurgu yapan Terim, Babel ve Diagne'nin geleceğini de değerlendirdi.

"İki direğe bir amorti verseler iyi de... İçeri atacak inşallah... Futbol dinamik bir oyun. Bugün göndermeyeceğiniz yarın gidebilir. Yarın gidecek olan da kalabilir. Mesele hep kalacak gibi oynamak, profesyonelce... Biz o atmosferimizi yönetimimizle ekibimizle tesis ettiğimizi düşünüyoruz. Gidiyorsa sarılarak veda ederiz. Kalıyorsa da faydalanırız. Babel de özünde iyi bir oyuncu. İlk senesinde iyi işler yaptı bizde. Benim de beğendiğim önemli bir oyuncu ama her şey olabilir tabii."



