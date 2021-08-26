MAÇ ÖZETİ | Galatasaray 2-1 Randers

UEFA Avrupa Ligi elemelerindeki temsilcimiz Galatasaray, Danimarka'nın Randers kulübü ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar 1-0 geriye düştüğü mücadelede Van Aanholt ve Piesinger'in kendi kalesine attığı gollerle Randers'ı 2-1 mağlup etti. Galatasaray bu skorla UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmayı başardı. Galatasaray - Randers maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar öncesi son eleme turunda 1-1 beraberlikle tamamlanan ilk maçın rövanşında Randers'i ağırladı. Müsabaka, Türk Telekom Stadı'nın zeminindeki yenileme çalışmalarının devam etmesi nedeniyle Kasımpaşa'daki Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynandı.

G.SARAY'IN İLK 11'İ

Galatasaray, mücadeleye Fernando Muslera, Sacha Boey, Alpaslan Öztürk, Christian Luyindama, Patirck Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Sofiane Feghouli, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel ve Mbaye Diagne 11'i ile çıktı.

Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde İsmail Çipe, Berk Balaban, DeAndre Yedlin, Mustafa Muhammed, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Işık Kaan Arslan, Aytaç Kara, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç ve Yunus Akgün bekledi.

TERİM'DEN 2 DEĞİŞİKLİK

Son olarak Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşan sarı-kırmızılılarda Fatih Terim, mecburi 2 değişikliğe gitti.

Tecrübeli teknik adam, Hatayspor karşısında ilk 11'de görevlendirdiği Victor Nelsson ile Alexandru Cicaldau'yu statü gereği UEFA kadrosuna yazdıramadıkları için oynatamadı. Terim, bu oyuncuların yerine Ryan Babel ile Alpaslan Öztürk'ü görevlendirdi.

FALCAO KADRODA YOK

Galatasaray'da Kolombiyalı golcü Radamel Falcao yine kadroya alınmadı.

Atakaş Hatayspor müsabakasının 21 kişilik isim listesinde yer bulamayan 35 yaşındaki futbolcu, Randers müsabakasında da kadroya giremedi.

Öte yandan mücadelede çeşitli nedenlerden dolayı kadroya giremeyen futbolcular, karşılaşmayı tribünden takip etti.

ŞENOL GÜNEŞ MAÇI İZLEDİ

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, karşılaşmayı tribünden izledi.

Karşılaşmayı protokol tribününden izleyen Güneş'e teknik direktör Şota Arveladze eşlik etti.

TRİBÜNDE 7 BİN TARAFTAR

Galatasaray taraftarları, tribünlerde ayrılan kontenjanı tamamen doldurdu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mücadeleye stat kapasitesinin yüzde 50'si oranında taraftar alındı. 13 bin 856 kişi kapasiteli Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yaklaşık 7 bin taraftar takımlarını destekledi.

Taraftarlar, maç öncesinde teknik direktör Fatih Terim ile sarı-kırmızılı futbolculara tezahüratlarla destek verdi.

RANDERS'TA TEK DEĞİŞİKLİK

Randers'te Danimarka'da oynanan ilk maçın 11'inde tek değişiklik yapıldı.

Konuk takım müsabakaya Carlgren, Johnsen, Egho, Mistrati, Kopplin, Tibbling, Piesinger, Marxen, Kallesoe, Kehinde, Lauenborg​​​ 11'i ile başladı.

Randers Teknik Direktörü Thomas Thomasberg, ilk maçta 11'de oynattığı Klysner'i yedeğe çekerken bu oyuncunun yerine Kehinde'yi oynattı.

GALATASARAY - RANDERS MAÇ ÖZETİ

dakikada Taylan Antalyalı'nın ceza sahası içinde uygun durumdaki şutunda, top üstten auta gitti. dakikada Feghouli'nin ceza sahası yayının sağından çıkardığı şutta, meşin yuvarlak yandan auta çıktı. dakikada konuk takım öne geçti. Galatasaray'ın rakip yarı alanda kullandığı taç sonrası kaptırılan top Randers atağına dönüştü. Sağ kanatta meşin yuvarlağı alan Kehinde, Alpaslan Öztürk'ten sıyrıldıktan sonra son çizgide ortasını yaptı. Altıpas gerisinde uygun durumda Egho'nun kafayla vurduğu top yerden sekerek kaleci Muslera'nın üzerinden ağlarla buluştu: 0-1. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Egho'nun Muslera ile karşı karşıya vuruşunda, top ters kanattan auta gitti. dakikada Boey'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşunda, kaleci Carlgren sağına yatarak topun sahibi oldu. dakikada Boey'in ceza sahası dışından şutunda, top kaleci Carlgren'de kaldı. dakikada Galatasaray gole çok yaklaştı. Feghouli'nin ara pasıyla savunma arkasına sarkan Diagne, kaleci Carlgren'den sıyrıldı. Savunmanın dengesini bozduğu Senegalli golcünün boş kaleye vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü.

Mücadelenin ilk yarısını Randers 1-0 önde kapattı.

MAÇ DETAYLARI

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Aleksei Kulbakov, Dmitri Zhuk, Oleg Maslyanko (Belarus)

Galatasaray: Muslera, Boey, Alpaslan Öztürk, Luyindama, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Feghouli, Kerem Aktürkoğlu, Babel, Diagne

Randers: Carlgren, Kallesoe, Piesinger, Marxen, Kopplin, Kehinde, Johnsen, Lauenborg​​​, Tibbling, Egho, Mistrati

Gol: Dk. 11 Egho (Randers)

Sarı kart: Dk. 39 Van Aanholt (Galatasaray)



