Fatih Terim, Mostafa Mohamed'in yeni takımını açıkladı

Galatasaray'da Fatih Terim 2-0’dan 2-2 bitirilen Trabzonspor maçından sonra bazı oyuncularına mesaj gönderdi. Tecrübeli teknik adam; “Bir numaralar ne kadar önemliyse iki numaralar da o kadar önemli; ama bazı arkadaşlarımız daha çabuk forma girmeliler” dedi.

SERT UYARI GELDİ

Terim’in uyardığı isimlerin yedek kaleci Fatih Öztürk dışında Yedlin, Taylan, Babel, Muhammed ve Diagne olduğu öğrenildi.

ELEŞTİRİ SONRASI YENİ TAKIMINI SÖYLEDİ

Terim’in özellikle Bordeuax’ya transferi son anda yatan Mısırlı oyuncuyla bir görüşme yaptığı, “Fransa’da ya da Premier Lig’de oynamak istiyorsan, sana söylediklerimi yapmalısın. Yoksa buradan gideceğin takım Zamalek olacak. Seni bu performansınla kimse istemez. Toparlanmazsan önümüzdeki sezon Zamalek'te forma giyeceksin.” dediği öğrenildi.



