SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Fatih Terim, Mostafa Mohamed'in yeni takımını açıkladı

Fatih Terim, Mostafa Mohamed'in yeni takımını açıkladı

13.09.2021 18:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, dün akşamki Trabzonspor karşılaşmasından sonra Mısırlı golcüsü Mustafa Muhammed'e mesaj yolladı. Önümüzdeki sezon kendisini kadroda düşünmediğini söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, Mostafa'nın yeni takımının kiralık olarak geldiği Zamalek olacağını ileri sürdü.

Fatih Terim, Mostafa Mohamed'in yeni takımını açıkladı

Galatasaray'da Fatih Terim 2-0’dan 2-2 bitirilen Trabzonspor maçından sonra bazı oyuncularına mesaj gönderdi. Tecrübeli teknik adam; “Bir numaralar ne kadar önemliyse iki numaralar da o kadar önemli; ama bazı arkadaşlarımız daha çabuk forma girmeliler” dedi.

SERT UYARI GELDİ

Terim’in uyardığı isimlerin yedek kaleci Fatih Öztürk dışında Yedlin, Taylan, Babel, Muhammed ve Diagne olduğu öğrenildi.

ELEŞTİRİ SONRASI YENİ TAKIMINI SÖYLEDİ

Terim’in özellikle Bordeuax’ya transferi son anda yatan Mısırlı oyuncuyla bir görüşme yaptığı, “Fransa’da ya da Premier Lig’de oynamak istiyorsan, sana söylediklerimi yapmalısın. Yoksa buradan gideceğin takım Zamalek olacak. Seni bu performansınla kimse istemez. Toparlanmazsan önümüzdeki sezon Zamalek'te forma giyeceksin.” dediği öğrenildi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
1 haftada ikinci kez yakalandı! 5 saate 400 TL topladı1 haftada ikinci kez yakalandı! 5 saate 400 TL topladı
Eylül fırsatları! Geri dönmek istemeyeceksinizEylül fırsatları! Geri dönmek istemeyeceksiniz
Galatasaray müjdeyi verdi! 124 gün sonra...Galatasaray müjdeyi verdi! 124 gün sonra...
Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü Mostafa Mohamed
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüsten hayatını kaybetti! Acı gerçeği eşi açıkladı

Koronavirüsten hayatını kaybetti! Acı gerçeği eşi açıkladı

Nar yedikten sonra hayatını kaybetmişti! Ölüm nedeni belli oldu

Nar yedikten sonra hayatını kaybetmişti! Ölüm nedeni belli oldu

Süper Lig ekibinden Şenol Güneş bombası

Süper Lig ekibinden Şenol Güneş bombası

Ertem Şener'e tepki yağıyor

Ertem Şener'e tepki yağıyor

Nwakaeme 44 yıllık rekoru kırdı

Nwakaeme 44 yıllık rekoru kırdı

G.Saray'ın yeni yengesi! Ateşli pozlarıyla akılları baştan alıyor

G.Saray'ın yeni yengesi! Ateşli pozlarıyla akılları baştan alıyor

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Sergen Yalçın'a flaş transfer teklifi!

Sergen Yalçın'a flaş transfer teklifi!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yeni transfere büyük şok! Kimse beklemiyordu

Yeni transfere büyük şok! Kimse beklemiyordu

Tüm dünya bu olayı konuşuyor

Tüm dünya bu olayı konuşuyor

Süper Lig devinde yeni transfer sakatlandı! 2 hafta yok

Süper Lig devinde yeni transfer sakatlandı! 2 hafta yok

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.