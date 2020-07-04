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Fatih Terim mucize için kolları sıvadı

GALATASARAY HABERLERİ  | 04.07.2020 18:20 | Son Güncelleme

Karantina sürecinin ardından yeniden başlayan Süper Lig’de Çaykur Rizespor’a kaybedip Gaziantep FK ve Başakşehir ile berabere kalan Galatasaray şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı.

Fatih Terim mucize için kolları sıvadı

Şampiyonluk kadar önemli olan Şampiyonlar Ligi’ne katılım için de kalan 5 maçta hatayı asgari seviyede tutmak zorunda olan sarı-kırmızılılar yarın çok zorlu bir mücadeleye çıkacak.

LEMİNA YOK

Şampiyonluğun en büyük favorilerinden Trabzonspor ile karşılaşacak Galatasaray’da birçok eksik bulunuyor. Sezonu kapatan Muslera ve Andone’nin yanı sıra Başakşehir maçında sakatlanan Lemina da yarın forma giyemeyecek.

FALCAO BELLİ DEĞİL

Kendini korumaya almış durumda olan Falcao da hafta boyunca takımdan ayrı çalışırken, Fatih Terim’e dizinin ağrıdığını söyledi ve hazır duruma gelemedi. Son olarak kulübü Monaco’nun geri çağırması sebebiyle antrenmanlara katılmayan ve yarın İstanbul’dan ayrılacak Henry Onyekuru da Trabzon maçında forma giyemeyecek.

MARCAO GERİ DÖNDÜ

Trabzonspor maçı öncesi iyi haber ise Marcao’dan geldi. Hafta içi takımla çalışmalara başlayan Brezilyalı stoper hazır olduğunu teknik direktör Fatih Terim’e bildirdi. Terim’in Marcao’nun durumuna hem sevindi hem de oyuncusunu gayreti sebebiyle tebrik etti.

HEDEF 5'TE 5

Son 5 lig maçında galibiyet göremeyen Galatasaray, Trabzon maçıyla birlikte 5 maçlık galibiyet serisi hedefinde. Şampiyonluk artık mucizelere bağlı olurken, Cimbom yarın mucizenin ilk adımını atmak istiyor.

MUHTEMEL İLK 11

Okan, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Feghouli, Taylan, Belhanda, Ömer,
Emre

Sakat: Muslera, Falcao, Lemina, Andone
Cezalı: Adem


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