SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Fatih Terim: Müthiş bir şey

Fatih Terim: Müthiş bir şey

16.09.2021 22:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio'yu 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklama yaptı.

Fatih Terim: Müthiş bir şey

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Lazio'yu 1-0 yendikleri karşılaşma sonrasında konuştu.

"RAKİBİMİZİ İYİ ANALİZ ETTİK"

Lazio'yu iyi analiz ettiklerini söyleyen Fatih Terim, "Rakibimizi iyi analiz ettik. Lazio, hakikaten çok güçlü bir ekip. Her an her şeyi yapabilecek oyunculara sahip. Sürekli baskı yapan bir ekip. Kendi sahamıza kapanarak, Lazio'ya karşı pozisyon bulmak zor olduğu için önce baskıyla başladık, bekleyerek değil. Rakibi hataya zorladık zaman zaman. Direk gelmemelerini sağladık. 1 saat için çok iyi bir Galatasaray gördüğümüzü söyleyebilirim. İki taraf da 4-3-3 oynadı. Ancak biz biraz kenarları daha iyi kullandık. Top rakipteyken zaman zaman 10 kişi, çok dar alanda ve mesafede, takım boyunu kısa tutarak rakibimize çok pozisyon vermedik. Kendimiz oynayabildik. Kolay değil yılların Lazio'su karşısında bu genç çocuklar. Tecrübeleri arttıkça daha iyi işler yapacaklar.

"MÜTHİŞ BİR ŞEY"

3 puanla başlamak çok güzel bir şey. 1.5-2 yıl sonra seyircimizle Ali Sami Yen'de ilk defa beraber olduk ve galibiyetle başladık. Müthiş bir şey. Seyircinin bu oyuna katkısı çok önemli. Nitekim, ritme katkıda bulundular. Biz daha da iyi oynar hale geldik. Maçın sonuna doğru gerekli oyunu, oyuncuyu, skoru koruma hamlelerimiz doğru oldu. İlk haftaya lider girmiş olduk. Bu da sevindirici." ifadelerini kullandı.

"BU ANLAYIŞ BİZİ GRUPTAN ÇIKARIR"

Zorlu bir grupta olduklarını kaydeden deneyimli hoca, "Bu grup herkesin her şeyi yapabileceği bir grup. İkinci maçımız Marsilya'da. Çok zor geçecek. Oradan Moskova'ya gideceğiz, o da zor geçecek. Burada oynayacağımız maçların hiçbiri kolay geçmeyecek. Bunu bilelim. Bu efor, bu anlayış, bu konsantre bizi gruptan çıkarmaya doğru götürür. Aksi takdirde oyun zor olur." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çok konuşulacak aşı itirafı! Aylar sonra açıkladıÇok konuşulacak aşı itirafı! Aylar sonra açıkladı
PARTNER "Artık bu saatten sonra çok zor!" "Artık bu saatten sonra çok zor!"
G.Saray Lazio'yu devirdiG.Saray Lazio'yu devirdi
Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Boşanmak isteyen eşini av tüfeğiyle öldürdü! Annesi sinir krizi geçirdi

Boşanmak isteyen eşini av tüfeğiyle öldürdü! Annesi sinir krizi geçirdi

Türkiye'de ilk kez açıklandı: Coronavac olanlarda 7,5 kat, Biontech olanlarda 106 kat arttı

Türkiye'de ilk kez açıklandı: Coronavac olanlarda 7,5 kat, Biontech olanlarda 106 kat arttı

Olay Neymar, Mbappe ve Messi iddiası

Olay Neymar, Mbappe ve Messi iddiası

Beşiktaş'tan Ajax maçı öncesi flaş karar

Beşiktaş'tan Ajax maçı öncesi flaş karar

Beşiktaş'a kötü haber! Yıldız isim sakatlandı

Beşiktaş'a kötü haber! Yıldız isim sakatlandı

G.Saray Lazio'yu devirdi

G.Saray Lazio'yu devirdi

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Mostafa Mohamed'in yeni takımını açıkladı

Mostafa Mohamed'in yeni takımını açıkladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Ertem Şener'e tepki yağıyor

Ertem Şener'e tepki yağıyor

Fatih Terim'den Şenol Güneş açıklaması

Fatih Terim'den Şenol Güneş açıklaması

''Babası yaşındayım, böyle şımarıklık olmaz!''

''Babası yaşındayım, böyle şımarıklık olmaz!''

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.