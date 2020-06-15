Fatih Terim: Ne zaman düdüğü çalacaksın? Ayağı kırılınca mı!

Fatih Terim'in maç sonu yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar şu şekilde:

Emre Akbaba gibi Muslera'nın da aynı yerden ayağı kırıldı. Andone'de de diz bağları sorunu var. Uuzn bir süre bizimle olmayacaklar. Özellikle Muslera da bizim için çok önemli bir kayıp. Bu kuralın en ağır darbesini yiyenlerden biri de Muslera.

"NE ZAMAN ÇALACAKSIN? AYAĞI KIRILINCA MI!"

Bu kadar da oynanmasına müsade etmeyin artık. Çal artık bunları. Ne zaman çalacaksın? Ayağı kırılınca mı!

Penaltı var mıydı, yok muydu? Konuşulur bunlar. Ama kötü oynadık. Birçok şeyi değiştirmez bu kararlar. İster tesadüf ister şanssızlık deyin ama yaşanmaması gereken bir gündü. Çok üzgünüz. Sadece 3 puan değil, 4 tane de oyuncu kaybettik. Hiçbir zaman pes etmedik ve etmeyeceğiz de.

"YİNE DE PES ETMEYECEĞİZ"

Çok iyi oynayan ve mücadele eden bir Galatasaray hocası olarak konuşmak isterdim ama saha içinde yaşananlar ayrı konu. Beğenmediklerimizi de söylememiz lazım. Demek ki zihnen de bedenen de kötüye gitmişiz. Yine de pes etmeyeceğiz. Beklemediğimiz istemnediğimiz bir yol kazası. Rizespor'un da iyi mücadelesini tebrik ediyorum.



