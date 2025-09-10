Fatih Terim, o ülkenin teknik direktörü oluyor! Yılın sürpriz transfer hamlesi gelmek üzere...

Fatih Terim için çok sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Son olarak 2023-24 sezonunda Yunan ekibi Panathinaikos'u, 2024-25 sezonunda ise Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab'ı çalıştıran Fatih Terim için Çekya Milli Takımı iddiası gündeme geldi.
Çek spor basınının önemli sitelerinden iSport'un haberine göre; Çekya Futbol Federasyonu, teknik direktörlük görevi için Fatih Terim'i düşünüyor. Birçok aday arasında bulunan Fatih Terim için Çekya ihtimali duyanları heyecanlandırdı.
Son olarak Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab'ı çalıştıran Fatih Terim, olası Çekya teklifine sıcak bakıyor. Kendisine teklif yapılması halinde Dünya Kupası öncesi bu teklifi kabul edecek.
