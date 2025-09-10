Fatih Terim, o ülkenin teknik direktörü oluyor! Yılın sürpriz transfer hamlesi gelmek üzere...

Fatih Terim için çok sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Son olarak 2023-24 sezonunda Yunan ekibi Panathinaikos'u, 2024-25 sezonunda ise Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab'ı çalıştıran Fatih Terim için Çekya Milli Takımı iddiası gündeme geldi.

ÇEKYA, FATİH TERİM'İ İSTİYOR

Çek spor basınının önemli sitelerinden iSport'un haberine göre; Çekya Futbol Federasyonu, teknik direktörlük görevi için Fatih Terim'i düşünüyor. Birçok aday arasında bulunan Fatih Terim için Çekya ihtimali duyanları heyecanlandırdı.

YENİDEN ÇALIŞMAYA SICAK BAKIYOR

Son olarak Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab'ı çalıştıran Fatih Terim, olası Çekya teklifine sıcak bakıyor. Kendisine teklif yapılması halinde Dünya Kupası öncesi bu teklifi kabul edecek.