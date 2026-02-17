Fenerbahçe'de Edson Alvarez şoku! Kötü haber geldi, ameliyat masasına yattı

Fenerbahçe'de şampiyonluk mücadelesi tüm hızıyla sürerken, sağlık heyetinden gelen son dakika raporu teknik heyetin canını sıktı. Sarı-Lacivertlilerin orta sahadaki önemli isimlerinden Edson Alvarez, sakatlığına yenik düşerek ameliyat masasına yattı.

KEMİK İLTİHABI NEDENİYLE BIÇAK ALTINA YATTI

Sakatlığı sebebiyle uzun süredir takımdan ayrı kalan ve tam 13 resmi maçı kaçıran Meksikalı futbolcunun, son dönemde ağrılarının giderek arttığı öğrenildi.

Sağlık ekibi tarafından detaylı kontrollere tabi tutulan başarılı orta saha oyuncusunun, ayak bileğinde kemik iltihabı tespit edildi. Yapılan son durum değerlendirmesinin ardından, Alvarez'in kalıcı sağlığına kavuşabilmesi için operasyon kararı alındı ve oyuncu başarılı bir ameliyat geçirdi.

AVRUPA VE LİGDE YOK: EN AZ 4 HAFTA...

Operasyonun ardından rehabilitasyon sürecine vakit kaybetmeden başlanan 28 yaşındaki yıldız ismin, 4 ila 6 hafta arasında sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Bu kritik zaman dilimi, Fenerbahçe'nin hem Süper Lig'deki zirve yarışında hem de Avrupa kupalarındaki zorlu fikstüründe Alvarez'den faydalanamayacağı anlamına geliyor. Teknik heyet ve sağlık kurulu, oyuncunun iyileşme sürecini günbegün yakından takip ederek sahalara en güçlü şekilde dönmesini hedefliyor.