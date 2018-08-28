Fatih Terim: Oyuncularımı tebrik ediyorum

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Spor Toto Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'u 6-0 yendikleri maçta çok iyi oynadıklarını söyledi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan tecrübeli teknik adam, maçta her anlamda üstün taraf olduklarını belirterek, "Bundan sonraki maçları ve bazı oyuncuların durumunu düşünmeseydim, değişiklik yapmak aklımdan geçmezdi. 4-0 önde olduğumuzda oyuncularım oyunun durmasına itiraz ediyorlarsa, ben de bu duyguyu çok seviyorum. Bu istekte olmalarını her zaman bekliyorum. Hepsini tebrik ediyorum. Oyunda bugün çok doğru örnekler verdiler. Nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynadılar" diye konuştu. "Gomis'e sonsuz teşekkür ediyorum" Fatih Terim, Suudi Arabistan'ın El Hilal takımına transfer olan Bafetimbi Gomis'e Galatasaray'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Burada 29 gol atarak bize emeği geçen Gomis'e başarılar diliyor, hizmetleri için sonsuz teşekkür ediyorum. İnşallah çok da başarılı olacak. Galatasaray'a yakışır bir uğurlama yaptığımızdan emin olabilirsiniz. Biz onu seviyoruz ama bence bu süreç taraftarların doğru yönettiği bir süreç oldu. 34 yaşındaki bir oyuncuyu aldığınızdan fazlaya vermek yönetimimizin bir becerisidir. Gol kralı olmuş ve bize büyük hizmetleri geçmiş bir oyuncunun da kendi istikbalinde önemli ekonomik anlaşmalar yapması da önemlidir. Profesyonel hayatta bunlar olmalıdır."

Transferde yazılanlara itibar edilmemesini isteyen Terim, "Bir şey olursa biz söyleriz. Burada önemli şey Galatasaray camiası ve taraftarlarının duygularıyla oynamamak. Yazılanların çoğu doğru değil. Transferde 4 günümüz var. Anthony Modeste'de hukuki bir süreç yaşandı. Riskli bir durum ortaya çıkınca, hukuk danışmanlarımızın tavsiyesi üzerine bu konu biraz geriye atıldı." ifadelerini kullandı. "İki tercihimi de santrafordan yana kullanabilirim" Fatih Terim, kiralık olarak kadrolarına katmak için görüşmelerde bulundukları Badou Ndiaye'nin kendileri için önemli bir oyuncu olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi: "Eski oyuncumuz, bize bir dinamizm katacaktır. Takımda tatlı bir rekabet olacaktır. Şampiyonlar Ligi başladığında haftada 3 gün maç oynayacağız. Süper Kupa maçından sonra değişeceğimizi söylemiştim. Yavaş yavaş da değişeceğiz. Cuma akşamına kadar transfer devam ediyor. Transferde iki tercihimi de santrafordan yana kullanabilirim. Bir santrafor, bir stoper olarak da kullanabilirim. İki santrafor istediğim gibi olursa öyle kullanacağım. Eren Derdiyok'dan da memnunum ama orası bizim en boş yerimiz. Stoper mevkisini Serdar, Ahmet, Maicon ve gerekirse Donk'u da monte ederek ocak ayına kadar götürebilirim ama santraforu mutlak istiyoruz."