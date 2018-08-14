SPOR

Fatih Terim, özür dilemezse Gomis'i Göztepe maçında da oynatmayacak

GALATASARAY HABERLERİ  | 14.08.2018 08:32 | Son Güncelleme

Yıllık ücretinde zam isteyen, gerçekleşmeyince de Terim'e yüz çeviren Bafetimbi Gomis'in özür dilemesi bekleniyor. Tecrübeli teknik adam, Fransız yıldız özür dilemezse onu Göztepe maçında da oynatmayacak.

Fatih Terim, özür dilemezse Gomis'i Göztepe maçında da oynatmayacak

Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, sezon başlamadan önce yönetime yıllık ücretinde iyileştirmeye gidilmesi için baskı yapmıştı. Israrını sürdüren tecrübeli oyuncu hedefine ulaşamamıştı. Bunun üzerine morali bozulan Gomis, Fatih Terim'e surat astı. Terim de bu tavır nedeniyle yıldız oyuncuya kızdı. Performansı düşen Gomis, Ankaragücü karşılaşmasında yedek bırakıldı. Fatih Terim, Gomis'ten özür bekliyor.

Galatasaray'a yakın kaynaklara göre özür dilemediği taktirde Göztepe maçında da kızağa çekilecek. Fransız oyuncunun, özür dilemeye sıcak bakmadığı ve yakın çevresine, "Özür dileyecek birşey yapmadım" dediği öğrenildi.

A.GÜCÜ MAÇINDA BUHARLAŞTI!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ankaragücü maçının ikinci yarısında Gomis'i ısınmaya göndermiş ancak oyuna almamıştı. Fransız golcünün uzun süre ısınması, "Gomis buharlaştı" yorumlarına neden olmuştu. (TAKVİM)

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Stoke City, Badou Ndiaye'nin Galatasaray'a kiralanmasına sıcak bakıyor!Stoke City, Badou Ndiaye'nin Galatasaray'a kiralanmasına sıcak bakıyor!
Galatasaray Birhan Vatansever ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladıGalatasaray Birhan Vatansever ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig gomis fatih terim Galatasaray

En Çok Okunan Haberler

E-ticaret devi Amazon'un hisseleri rekor kırdı

E-ticaret devi Amazon'un hisseleri rekor kırdı

Adana'da operasyon! Halkı sokağa dökeceklerdi

Adana'da operasyon! Halkı sokağa dökeceklerdi

İşte Samuel Eto'o'nun yeni takımı!

İşte Samuel Eto'o'nun yeni takımı!

Stoke City, Badou Ndiaye'nin Galatasaray'a kiralanmasına sıcak bakıyor!

Stoke City, Badou Ndiaye'nin Galatasaray'a kiralanmasına sıcak bakıyor!

Beşiktaş'tan kaleci Yavuz Ulaş Antalyaspor'a transfer oldu

Beşiktaş'tan kaleci Yavuz Ulaş Antalyaspor'a transfer oldu

Rui Vitoria'dan Fenerbahçe ve Abdülkadir Ömür açıklaması!

Rui Vitoria'dan Fenerbahçe ve Abdülkadir Ömür açıklaması!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 6 yorum
Bak gomis kardeşim dile özürünü yoksa seni rahat bırakmaz Egoların imparatoru.Kendinden daha fazla ön plana çıkan kimseyi sevmez o.Seni çoktan gönderirdi takımdan kırdığın rekorun hatrına göndermiyor sinyorrrrr terim.
Senin bu kadar poponu kaldıran bizleriz ve simdi anladınız mi neden terim, adam tam bir otorite, sana gelince gomis git bu takımdan emin ol istenmiyorsun artık...
ne özrü hocam, satın belhanda, feguli ve gomis i gitsin.
Bafetimbi Guangzhou Evergrande'ye satılmalı.
F. TERİM YİNE KAPRİSLERE BAŞLADI. NE ZAMAN AZ BAŞARI PEŞİNE BUNU YAPIYOR. SEN ADAMDAN FAYDALANMAYA BAKSANA.
iki liseli gibi gidip birbirinize trip atın
Diğer Haberler
Fatih Terim, özür dilemezse Gomis'i Göztepe maçında da oynatmayacak

Fatih Terim, özür dilemezse Gomis'i Göztepe maçında da oynatmayacak

Stoke City, Badou Ndiaye'nin Galatasaray'a kiralanmasına sıcak bakıyor!

Stoke City, Badou Ndiaye'nin Galatasaray'a kiralanmasına sıcak bakıyor!

Galatasaray Birhan Vatansever ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı

Galatasaray Birhan Vatansever ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı

Galatasaray Bafetimbi Gomis'ten özür bekliyor

Galatasaray Bafetimbi Gomis'ten özür bekliyor

G.Saray bombayı patlatıyor!

G.Saray bombayı patlatıyor!

Abdurrahim Albayrak: Allah'ın cezası Trump bizi mahvetti

Abdurrahim Albayrak: Allah'ın cezası Trump bizi mahvetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.