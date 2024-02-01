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  4. Fatih Terim, Panathinaikos'un başında tarih yazmaya başladı! Yunan basını onu konuşuyor...

Fatih Terim, Panathinaikos'un başında tarih yazmaya başladı! Yunan basını onu konuşuyor...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
01.02.2024 07:08 | Son Güncelleme:
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Teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, Yunanistan Kupası çeyrek finalinde ilk maçını 2-1 kaybettiği eşleşmenin rövanşında Atromitos'u 2-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Fatih Terim, Panathinaikos'un başında tarih yazmaya başladı! Yunan basını onu konuşuyor...

Yunanistan Kupası çeyrek finalinde Atromitos ile Panathinaikos karşı karşıya geldi. Peristeriou Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Panathinaikos 2-0’lık skorla kazandı. Panathinaikos’a turu getiren golleri 35’inci dakikada Ruben Perez ve 90+4’üncü dakikada Filip Mladenovic kaydetti. Bu sonucun ardından Panathinaikos, ilk maçını 2-1 kaybettiği karşılaşmanın rövanşında Atromitos'u 2-0 ile geçerek yarı finale çıktı.

PAOK'TAN RÖVANŞ ALINABİLİR

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Öte yandan Panathinaikos'un Fenerbahçe'den kiraladığı Samet Akaydin, karşılaşmada 90 dakika forma giydi. Panathinaikos, PAOK - Panserraikos eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşı karşıya gelecek. PAOK'un çıkması durumunda geçtiğimiz haftanın rövanşı alınabilir.

YUNANİSTAN'DA GÜNDEM OLDU

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Panathinaikos'un başında çıktığı maçlarda yalnızca 1 mağlubiyet alan Fatih Terim'in performansı Yunanistan'da gündeme oturdu. Şampiyonluk yolunda oldukça iddialı bir konumda olan Panathinaikos'un kupada da yarı finale çıkması büyük övgü aldı.

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