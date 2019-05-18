Fatih Terim rekorunu geliştirmek için sahaya çıkıyor

Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Süper Lig'de haftaya 66 puanla lider giren sarı-kırmızılı takım, aynı puana sahip olmasına rağmen averajla ikinci sırada yer alan rakibiyle oynayacağı maçtan galibiyetle ayrılması halinde, 2018-2019 sezonunun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek. GENEL AVERAJLA ÜSTÜN Galatasaray, Süper Lig'de genel averajla rakibine üstün durumda. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşma 1-1 berabere bitmişti. Yarınki müsabakayı kazanan takım, ikili averajda öne geçecek ve şampiyonluk kupasının sahibi olacak. Karşılaşmanın berabere sonuçlanması ve son haftada da eşitliğin bozulmaması durumunda genel averaja bakılacak. Galatasaray'ın karşılaşma öncesi rakibine averajda 8 gol üstünlüğü bulunuyor. Sezonun geride kalan bölümünde sarı-kırmızılı takım 67 gol atıp 31 gol yerken, turuncu-lacivertli ekip ise 47 kez gol sevinci yaşadı, 19 kez meşin yuvarlağı ağlarından çıkardı. HEDEF 22. ŞAMPİYONLUK

Galatasaray, Medipol Başakşehir maçından galibiyetle ayrılması halinde üst üste 2, toplamda ise 22. kez şampiyonluğa ulaşacak. Ligin geride kalan 60 sezonunda 21 kez bu başarıyı tekrarlayarak rekoru elinde bulunduran ve formasında 4 yıldız taşıma hakkına sahip tek takım olan Galatasaray, Medipol Başakşehir maçında 22. şampiyonluk için mücadele edecek. Galatasaray, sezonu zirvede bitirmesi durumunda, 19 şampiyonlukla en yakın rakibi konumundaki Fenerbahçe ile arasındaki farkı da 3'e yükseltmiş olacak. ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 16. KEZ YER ALACAK Galatasaray, Süper Lig'i şampiyon tamamlaması durumunda tarihinde 16. kez UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında yer almayı garantileyecek. Sarı-kırmızılı takım, şampiyonluk halinde 7. kez Şampiyonlar Ligi gruplarında eleme oynamadan direkt olarak yerini alacak. YILI 3 KUPAYLA KAPATABİLİR Galatasaray, 2019 yılını 3 kupayla tamamlayabilir. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Akhisarspor'u yenerek bu sezonki ilk kupasını kazanan sarı-kırmızılı takım, Medipol Başakşehir maçında ikinci kupayı elde etmeye çalışacak. Galatasaray, Türkiye Kupası'nı kazandığı için, TFF Süper Kupa maçı oynama hakkını da elde etmişti.