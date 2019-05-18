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Fatih Terim rekorunu geliştirmek için sahaya çıkıyor

GALATASARAY HABERLERİ  | 18.05.2019 12:12 | Son Güncelleme

Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 19 Mayıs Pazar günü Medipol Başakşehir ile yapacağı maça şampiyonluk için çıkacak.

Fatih Terim rekorunu geliştirmek için sahaya çıkıyor

Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Süper Lig'de haftaya 66 puanla lider giren sarı-kırmızılı takım, aynı puana sahip olmasına rağmen averajla ikinci sırada yer alan rakibiyle oynayacağı maçtan galibiyetle ayrılması halinde, 2018-2019 sezonunun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

GENEL AVERAJLA ÜSTÜN

Galatasaray, Süper Lig'de genel averajla rakibine üstün durumda. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşma 1-1 berabere bitmişti. Yarınki müsabakayı kazanan takım, ikili averajda öne geçecek ve şampiyonluk kupasının sahibi olacak. Karşılaşmanın berabere sonuçlanması ve son haftada da eşitliğin bozulmaması durumunda genel averaja bakılacak.

Galatasaray'ın karşılaşma öncesi rakibine averajda 8 gol üstünlüğü bulunuyor. Sezonun geride kalan bölümünde sarı-kırmızılı takım 67 gol atıp 31 gol yerken, turuncu-lacivertli ekip ise 47 kez gol sevinci yaşadı, 19 kez meşin yuvarlağı ağlarından çıkardı.

HEDEF 22. ŞAMPİYONLUK

Galatasaray, Medipol Başakşehir maçından galibiyetle ayrılması halinde üst üste 2, toplamda ise 22. kez şampiyonluğa ulaşacak. Ligin geride kalan 60 sezonunda 21 kez bu başarıyı tekrarlayarak rekoru elinde bulunduran ve formasında 4 yıldız taşıma hakkına sahip tek takım olan Galatasaray, Medipol Başakşehir maçında 22. şampiyonluk için mücadele edecek. Galatasaray, sezonu zirvede bitirmesi durumunda, 19 şampiyonlukla en yakın rakibi konumundaki Fenerbahçe ile arasındaki farkı da 3'e yükseltmiş olacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 16. KEZ YER ALACAK

Galatasaray, Süper Lig'i şampiyon tamamlaması durumunda tarihinde 16. kez UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında yer almayı garantileyecek. Sarı-kırmızılı takım, şampiyonluk halinde 7. kez Şampiyonlar Ligi gruplarında eleme oynamadan direkt olarak yerini alacak.

YILI 3 KUPAYLA KAPATABİLİR

Galatasaray, 2019 yılını 3 kupayla tamamlayabilir. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Akhisarspor'u yenerek bu sezonki ilk kupasını kazanan sarı-kırmızılı takım, Medipol Başakşehir maçında ikinci kupayı elde etmeye çalışacak. Galatasaray, Türkiye Kupası'nı kazandığı için, TFF Süper Kupa maçı oynama hakkını da elde etmişti.

FATİH TERİM REKORUNU GELİŞTİRECEK

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Medipol Başakşehir maçını kazanmaları halinde Süper Lig'de şampiyonluk rekorunu geliştirecek. Süper Lig'de 7 kezle en fazla kupa kazanan teknik direktör unvanına sahip olan 65 yaşındaki Terim, bu sezon da şampiyonluğa ulaşarak rekorunu bir adım daha yukarı taşımaya çalışacak.

Tecrübeli teknik adam, bu sezon da mutlu sona ulaşmaları durumunda 8. kez şampiyonluk kupasını kaldıracak. Şampiyonluk halinde Galatasaray'daki kupa sayısını 19'a çıkartacak Terim, ayrıca üçüncü kez bir sezonu Türkiye Kupası ve lig kupasıyla tamamlayarak rekor kıracak.

Galatasaray'ın başında 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarını çifte kupayla kapatan Terim, bu sezon da bu sevinci yaşaması halinde, Trabzonspor'un başında 1976-1977 ve 1983-1984 sezonlarında 2 "duble"si bulunan Ahmet Suat Özyazıcı'yı geride bırakacak.

3 FUTBOLCU KART SINIRINDA

Galatasaray'da Medipol Başakşehir maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı takımda Ryan Donk, Martin Linnes ve Emre Taşdemir, yarınki müsabakada sarı kart görmeleri durumunda son haftadaki Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

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